KARAN ZA KURIR TV: Nije ideja da se Rusija pobedi vojno, VEĆ DA SE PUTINOVA VLAST SRUŠI IZNUTRA! Ruski oligarsi TAKOĐE UPLETENI?

Ljuban Karan tvrdi da ovaj sukob ima i svoju drugu stranu i da cilj zapada nije da se Rusija pobedi vojno, već da se ona sruši iznutra.

- Nije ideja da se porazi Rusija vojno u ovom sukobu, već da se izazove unutrašnje nezadovoljstvo i da se ono potpiruje čime će se stvoriti unutrašnji sukobi. To bi dovelo do rušenje aktuelne vlasti i onda bi se dovela nova koja bi bila povoljnija za zapadne sile. To je cilj rata - rekao je Karan.

Ruski oligarh "Umro nakon teške bolesti". Ovako se naftna kompanija Lukoil zvanično oglasila povodom smrti svog predsednika upravnog odbora Ravila Maganova. Maganov je umro tako što je pao sa 6. sprata Centralne kliničke bolnice poznatije još i kao Klinike Kremlja, jer se u njoj leči ruska politička i poslovna elita. Mnogo je nejasnoća koje bacaju sumnju na ovaj događaj. Od toga da je državna agencija Tass prenela, pozivajući se na izvore u pravosudnim organima, da je Maganov izvršio samoubistvo, pa do toga da baš u tom delu bolnice ne postoji video nadzor. Podsećanja radi, pre samo četiri meseca pod nerazjašnjenim okolnostima preminuo je i top menadžer Lukoila Aleksandar Subotin. Njegovo telo pronađeno je posle seanse protiv mamurluka sa šamanima.

Karan se osvrnuo na ovo i dodao da postoji mogućnost da su likvidirani, kako bi se ta stvar nametnula Putinu.

- Sumnjivo mi je što se odjednom zapadna štampa zainteresovala za ruske oligarhe. To je zato što treba kompromitovati Putina na neki način. Pokušali su već da je bolestan, a sada treba baciti sumnju na njega da je odgovoran za smrt nekih važnih ljudi u Rusiji. Ne samo u Rusiji, već su likvidirani ljudi u Engleskoj i Španiji. Danas je postalo popularno da se izvrši zločin i da se podmetne drugoj strani. Meni je to postalo smešno, evo i zašto. Što se tiče oligarha, najzaslužniji za njihove psihičke krize, ako su stvarno izvršena samoubistva, upravo je kriv kolektivni zapad. Jer im je on zaplenio imovinu, akte i sve što se moglo zapleniti. Ne samo to, već su i izopšteni iz društva. Sve ono što je radio Hitler Jevrejima, to se sada radi i Rusima - rekao je Karan.

