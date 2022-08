ŠOKANTNA IZJAVA ŠORMAZA: Za Kurir TV otkrio koje posledice očekuje svet nakon rata u Ukrajini, RUSIJI SLEDI PERIOD SIROMAŠTVA

Naime, on se osvrnuo na same posledice rata za koje tvrdi da će najgore proći Rusija.

- Najveća je posledica da neće biti više neutralnosti u Evropi. Evropa će biti jedinstvena i otvorena prema Rusiji. Najveće posledice će snositi Rusija i ruski narod kojima sledi period siromaštva. Zašto Rusi masovno dolaze i doseljavaju se u Beograd? Biće velikih problema u tom smislu, ali će biti drugačije svet postavljen. Svi će biti u NATO paktu - rekao je Šormaz.

Takođe je naveo da on ne vidi kraj rata, jer predsednik Rusije Vladimir Putin trenutno ne može da se povuče.

- Ja ne vidim kraj rata zato što Putin ne može da se povuče. Jer se on sada zaglibio. Ako izgubi rat gubi on, ako se povuče gubi on - rekao je Šormaz.

