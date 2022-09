UKRAJINA IMA KECA U RUKAVU? Pobedničku taktiku drže u VELIKOJ TAJNOSTI? Analitičari tvrde: Razbiće rusku vojsku kod HERSONA!

Biljana Šahrimanjan Obradović, politčka analitičarka iz Centra za stratešku analizu i Emil Zoronjić naveli su da Ukrajina napreduje u oblasti Hersona, te da je vojska Rusije u velikom problemu.

- Sankcije i te kako utiču na to da Rusija ne može da sprovodi onom jačinom specijalnu operaciju kojom bi to želela. Time što želi da zavrne sve slavine Evropi Rusija pokazuje svoju nemoć i to da joj ništa ne ide po planu. Da joj ide po planu ne bi morala da poseže za takvim potezima - kaže Biljana Šahrimanjan Obradović, politčka analitičarka iz Centra za stratešku analizu.

Velike svetske sile sebi ne dozovljavaju poteze kao što su ucene, poput ove za kojom je posegao predsednik Rusije Vladimir Putin, istakla je Šahrimanjan Obradović.

foto: Kurir televizija

- Oni su se proračunali da će zalediti Evropu, kao što vidimo oni imaju i te kako dovoljno energenata za celu zimu - kaže Biljana Obradović.

Emil Zoronjić istakao je da Rusija i Severna Koreja sarađuju već godinama.

- Rusija ima dovoljno naoružanja za specijalnu operaciju koju vodi. Naoružanjem od Severne Koreje ona samo dopunjuje svoje zalihe - kaže Zoronjić.

Informacije su potpuno oprečne sa obe strane, a Zoronjić ističe da je SAD ta koja je najviše snabdevala Ukrajinu oružjem, a tu je izvor nepresušan.

- U ovom trenutku je Americi u interesovanju da šalje što više naoružanja i to najsavremenijeg i sve modernijeg naoružanja - kaže Zoronjić.

foto: Kurir televizija

Nema nikakvog izgleda da će bilo ko sesti za pregovarački sto, sve dok se Rusija ne istisne sa terotorije Ukrajine istakla je Šahrimanjan.

- Vidimo da je vojska Ukrajine oslobodila veliki deo teritorija oko Hersona i oni napreduju. Rusi nemaju gde dalje da idu od toga. Rusija uvek ide do kraja, međutim oni su sada veliki gubitnici i ekonomski i vojno. Imaju problema sa vojskom i sa ljudstvom u vojsci i da će morati da proglase ratno stanje u svojoj državi kako bi mobilisali stanovništvo - kaže Šahrimanjan.

foto: Kurir televizija

Zaporoška nukelarna elektrana

- Čekamo izveštaj tima koji je bio na terenu i nadam se da tamo neće biti ništa što bi nas zaplašilo. Svakog dana se dešavaju napadi sa ukrajinske strane, koja im je veoma značajna. To je glavna vest u medijima, ona se plasira da bi se sve više pričalo o tome. A što se tiče napretka ukrajinske vojske čini mi se da se u Hersonskoj oblasti nešto dešava i da Ukrajina tu napreduje. Mislim da kriju taktiku sa ukrajinske strane, a Rusi kriju svoje gubitke - istakao je Zoronjić.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.