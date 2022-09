DOK SVI PRIČAJU O UKRAJINI U SVETU BUKTE JOŠ 2 TEŠKA RATA! Najveća katastrofa u 21. veku desila se OVDE: Više od 350.000 mrtvih!

Zoran Spasić, direktor Centra za saradnju sa zemljama Azije i Stevan Ignjatović, penzionisani kapetan avijacije naveli su u jutarnjem programu Kurir televizije da nema sukoba u svetu da se velike sile poput Amerike i Rusije nisu umešale.

Dok o ratu u Ukrajini svi pričaju, struičnjaci navode da se u svetu odvija još 27 sukoba o kojima se malo govori.

Zoran Spasić istakao je da se u Jemenu dogodila prava humanitarna katastrofa o kojoj niko ne govori.

- Imamo države gde se vode terorističke pobune i gde se vode ratovi. Talas terorističkih pobuna u nekim državama se preobratio u rat. Postoje dva ratna sukoba jasno definisana, to je rat u Jemenu, koji traje od 2015. godine, vodi se između secesionista sa juga i Huta. On je doveo do preko 350.000 mrtvih i to od posledice gladi i neadekvatne zdravstvene zaštite. Imate katastrofalnu humanitarnu krizu o kojoj niko ne govori - kaže Zoran Spasić i navodi da pred rata u Jemenu bukti rat i u Etiopiji, koji se vodi od 2020. godine.

- Rat se vodi između regiona Tigrej i vlade Etiopije, a od pre nekoliko meseci uključila se i Eritreja, a to je zanimljivo jer je rat upravo i nastao zato što je uprava Tigreja zamerala vlasti Etiopije na bliskom odnosu sa Eritrejom. Sada imate talas izbeglica u Sudanu i veoma kritičnu bezbednosnu situaciju - istakao je Spasić.

Činjenica je da ti sukobi dugo traju i da su daleko od očiju sveta.

- Na Obali Slonovače već 30 godina se vodi rat izmneđu vojske Obale Slonovače i nekog regiona koji je hiljade kilometara udaljen i koji bukti jer se zahtevaju prava. U Nigeriji je godinama bio sukob, Rusi su zaveli red u Maliju - kaže Stevan Ignjatović, penzionisani kapetan avijacije.

Ne može da se bez velikih niti zarati, niti da se smire situacije, zaključili su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije.

- Postoji nešto što se zove izbeglička kriza. Najveća pretnja nije sam rat, već oružje koje je namenjeno toj zemlji često završi u rukama terorista i na crnom tržištu. Kada završi u rukama takvih grupacija, oni onda planiraju pobunu ili ofanzivu. Kada dođe do toga, imate izbegličku krizu i imate talas koji kreće prema Evropi. Interes velikih sila uvek je bio neminovan i njihovo prisustvo je neisključivo. Uvek je bilo sa jedne strane SAD i NATO, a sa druge SSSR i Severna Koreja itd. Sukob postoji i u Meksiku, rat vlasti i narko kartela - kaže Spasić.

Glavni akter sukoba u Meksiku, osim Meksikanaca je SAD, koji podržava sukobe.

- Crni novac od droge izuzetno je važan na obe strane. Tako je bilo i u Avganistanu, gde je cena droge kada su Amerikanci bili tamo, znatno skočila, čak su bile i one afere kada su sam držani vrh i ganerali bili umešani u šverc - kaže Ignjatović.

