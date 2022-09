VITOROVIĆ: AMERIKA TRAŽI ZAMENU ZELENSKOM Ispunio 10 odsto obećanja! Španović: Vojna pomoć Ukrajini je kredit DUŽNI DO ZLA BOGA

Rat u Ukrajini ušao je u 198. dan i postavlja se pitanje. Da li nakon gotovo 200 dana rusko-ukrajinskog sukoba raste i rizik od rata između Rusije i NATO? Ukrajina nije članica NATO pakta, tako da alijansa nije u obavezi da stane u njenu odbranu.

Zemlje NATO-a su takođe jasno stavile do znanja da ako se njihove trupe sukobe sa ruskim snagama u Ukrajini, to bi moglo dovesti do rata Rusije i Zapada. Američki predsednik Džo Bajden je rekao: „Kada Amerikanci i Rusija počnu da pucaju jedni na druge, to je svetski rat."

Novinar Zoran Vitorović smatra da administracija SAD traži zamenu predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom, jer nije ispunio većinu svojih obećanja.

- Očito da administracija SAD traži nekog drugog umesto Volodimira Zelenskog ko bi preuzeo palicu vođenja celom tom pričom. Zašto? Ovako kako stvari idu to se ne sviđa predstavnicima administracije. To je možda i razlog zašto je Blinken došao. Jer je nezadovoljstvo američkih elita i administracije je veliko - rekao je Vitorović.

- Velika pomoć je pružena Ukrajini u tehnici i novcu. Manje od 10 odsto je ispunjeno od onoga što je vlada Zelenskog obećavala. Insteresantno je da su Švajcarci procenili, kao i mi, da je jako puno uloženo u obuku Ukrajinaca ali da su rezultati loši. To je zato što je njihova škola koju su prošli stara Sovjetska škola i jako se teško navikavaju na te nove modele. Treninge su imali od 3 do 6 meseci i rezultati su bili jako mali. Što se tiče direktnog sukoba NATO-a i Rusije, taj sukob ne vidim jer slede izbori - rekao je Vitorović.

Miroslav Španović, pukovnik u penziji, tvrdi da je pomoć Ukrajini zapravo kredit i da su trenutno dužni čak 29 milijardi dolara.

- Ovo što kažu pomoć vojna. Tu nema ni "P" od pomoći. To su krediti i Ukrajina je trenutno dužna preko 29 milijardi dolara, što je do zla boga. Ništa nije džaba. Kao što smo mi Francuzima platili i pertle posle Drugog svetskog rata, tako je i u ovom slučaju - rekao je Španović.

