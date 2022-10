HRVATSKI NOVINAR O PAKLU KROZ KOJI SU DANAS PROŠLI UKRAJINCI: Ljudi su u strahu, ne znaju gde da beže, u Kijevu je velika panika

Denis Ivančić, farmaceut iz Istre, iz Pazina, jedan je retkih preostalih Hrvata u Ukrajini. On već tri godine živi i radi u gradu Ivano-Frankivsku na zapadu Ukrajine, a do sada je, od početka rata u Ukrajini izvještavao za nekoliko novinskih kuća. Ivančić je za Slobodnu Dalmaciju je prokomentarisao stanje u Ukrajini i Kijevu posle današnjih masovnih napada.

- Ljudi su od najranijih sati u skloništima. Rusi su napali veliki broj gradova i gađaju "onako od reda". Neverovatno je da su gađali dečje igralište.U Kijevu gađaju nasumice, dok su recimo u Lavovu na zapadu Ukrajine gađali neka energetska postrojenja. Zbog toga je Lavov od najranijeg jutra bio bez električne energije i bez komunikacije sa svetom, jedino im je funkcionisao internet, kazže Ivančić.

foto: EPA

Njegov grad je od Kijeva udaljen petstotinjak kilometara, dok je od Lavova udaljen oko 130 kilimetara.

- Od Kijeva sam udaljen jedno osam sati vožnje, dok su do Lavova potrebna dva sata. Nameravam u Lavov otići za nekoliko dana, naravno pod uslovom da to bude moguće. Naravno, ne avionom, već automobilom. Do sada smo mogli normalno da vozimo do Lavova, jedino bi morali proći nekoliko kontrolnih tački.

Grad u kojemu ja živim na svu sreću do sada nije bio predmet vojnih delovanja, jedino nešto u početku rata, ali ni tada nije gađan centar grada, već aerodrom. Ni jutros Ivano-Frankivsk nije raketiran, ali je raketirana termo centrala koja je od grada udaljena pet kilometara, rekao je Ivančić.

On je istakao da je u glavnom gradu Kijevu savim drugačija situacija, a da stvar bude opasnija poslednjih mjeseci se puno Kijevljana vratilo u grad, pošto je prošlo nekoliko meseci bez ruskih napada.

- Da, poslednjih meseci puno ljudi se vratilo u Kijev, želeći da nastave koliko toliko normalan život. Taman se u Kijevu počelo malo normalnije živeti, kad sad ovo, novi napadi. Ljudi su uplašeni, ne znaju šta ih čeka sutra i ne znaju šta su Rusi sve spremni da naprave, kaže Ivančić.

Ivančić je naveo da je tokom dana u Ivano-Frankovsku bilo mirno, ali da su svi s kojima je pričao su složni u tome da je ovo "zatišje pred buru".

- Očekuju se ponovni ruski napadi. Ljudi su na oprezu i smatraju da će sledeći napadi biti još agresivniji. Ljudi nemaju gde da beže, jer nikada ne znaš gde će "grunuti", gde će Rusi gađati.

foto: EPA

Ovi njihovi napadi na Kijev, na sami centar glavnog grada, na civilne objekte, na dječje igralište, gdje nema nikakve vojne infrastrukture, to je dno dna od rata, kaza je Ivančić.

Obzirom da je Kijev glavni grad, on je i najizloženiji mogućim novim ruskim napadima.

- U Kijevu vlada velika panika, ljudi ne znaju šta ih čeka dolaskom noći. Kijevski metro služi kao bunker i sklonište, već je pun ljudi koji su se tu sakrili od mogućih napada, rekao je Ivančić.

(Kurir.rs/Slobodna Dalmacija)