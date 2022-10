RUSIJA SPREMA ZAKON PROTIV LGBT PROPAGANDE I PEDOFILIJE: Kazne od 50 hiljada do 10 miliona rubalja, strancima sledi i PROTERIVANJE

Državnoj dumi ruske Federacije predstavljen je prelog zakona o zabrani LGBT propagande i promovisanja netradicionalnih seksualnih odnosa, posebno među maloletnicima, kao i pedofilije, navodi TASS.

Kako se navodi u dokumentu, za promociju netradicionalnih seksualnih odnosa ili sklonosti, koja se izražava „u širenju informacija ili javnim akcijama“, ukoliko ove radnje ne sadrže krivično kažnjivo delo, predlaže se utvrđivanje novčane kazne za građane od 50 hiljada do 100 hiljada rubalja, za službenike - od 100 hiljada do 200 hiljada rubalja, a za pravna lica - od 800 hiljada do milion rubalja.

foto: EPA/YURI KOCHETKOV

Za sličnu propagandu na Internetu ili medijima predlaže se da se za građane odredi novčana kazna od 100 do 200 hiljada rubalja, za službenike - od 200 hiljada do 400 hiljada rubalja, a za pravna lica - od 1 milion do 4 miliona rubalja.

LGBT propaganda među maloletnicima

Prema zakonu, administrativne kazne za promovisanje netradicionalnih seksualnih odnosa među maloletnicima mogu iznositi do 5 miliona rubalja.

Kako se navodi u dokumentu, za promovisanje netradicionalnih seksualnih odnosa ili sklonosti među maloletnicima, koje se izražavaju „u širenju informacija ili javnom delovanju“, ukoliko ove radnje ne sadrže krivično kažnjivo delo, predlaže se da se građanima utvrditi kazna od 100 do 200 hiljada rubalja, za službena lica - od 200 do 400 hiljada rubalja, a za pravna lica - od 1 milion do 2 miliona rubalja.

Za sličnu propagandu na Internetu ili u medijima, predlaže se da se odredi novčana kazna za građane od 200 do 400 hiljada rubalja, za službenike - od 400 hiljada do 800 hiljada rubalja, za pravna lica - od 2 miliona do 5 miliona rubalja.

Propaganda pedofilije na Internetu

Propaganda pedofilije u Rusiji biće kažnjiva administrativnom kaznom do 10 miliona rubalja. Tako se za promociju pedofilije, uključujući i širenje informacija koje „opravdaju ili stvaraju privlačnost“, ukoliko ove radnje ne sadrže krivično kažnjivo delo, građanima predlaže se kazna građanima od 200 do 400 hiljada rubalja, za službenike - od 400 do 800 hiljada rubalja, a za pravna lica - od 1 milion do 4 miliona rubalja. Za propagandu pedofilije na Internetu ili u medijima, građani se kažnjavaju novčanom kaznom od 400 do 800 hiljada rubalja, za službena lica kazna će biti od 800 hiljada do 2 miliona rubalja, za pravna lica od 4 miliona do 10 miliona rubalja

foto: EPA/ ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK / G

Zbog promovisanja pedofilije u Ruskoj Federaciji strani državljani dobiće kaznu od 200.000 do 400.000 rubalja, nakon čega sledi proterivanje iz zemlje. Ako stranac promoviše pedofiliju na internetu ili u medijima, onda će kazna biti od 400 hiljada do 800 hiljada rubalja, nakon čega sledi deportacija u inostranstvo. Moguća je i kazna u vidu administrativnog pritvora do 15 dana.

Promovisanje promene pola među decom na Internetu

Kazna za širenje informacija na Internetu ili u medijima koje mogu izazvati želju za promenom pola kod maloletnika može biti do 4 miliona rubalja. Tako se za širenje informacija među maloletnicima koji su „sposobne da izazovu želju za promenom pola“, ako to ne potpada pod krivično kažnjivo delo, predlaže da se utvrdi novčana kazna od 50 do 100 hiljada rubalja za građane, od 100 hiljada do 200 hiljada za službenike, od 800 hiljada do 1 milion rubalja za pravna lica.

Za širenje sličnih informacija na Internetu predlaže se uvođenje administrativne kazne od 100 hiljada do 200 hiljada rubalja za građane, od 200 hiljada do 400 hiljada za službenike, od 1 milion do 4 miliona rubalja za pravna lica.

Ako stranac u Ruskoj Federaciji širi informacije koje promovišu promenu pola, predlaže se uvođenje novčane kazne od 50.000 do 100.000 rubalja, nakon čega sledi proterivanje iz zemlje; ako se podaci šire na internetu, kazna će biti od 100.000 do 200.000 rubalja nakon čega sledi proterivanje iz Ruske Federacije. Moguća je i kazna u vidu administrativnog pritvora do 15 dana.

Proterivanje stranaca radi propagande

U zakonu se navodi da će stranci koji promovišu netradicionalne seksualne odnose u Rusiji biti proterani iz zemlje i kažnjeni novčanom kaznom do 400 hiljada rubalja. Za promociju netradicionalnih vrednosti među odraslima, uključujući i Internet, predlaže se uvođenje administrativne kazne od 100 hiljada do 200 hiljada rubalja, nakon čega sledi proterivanje iz Ruske Federacije. Za sličan akt koji uključuje maloletne osobe, predlaže se uvođenje novčane kazne od 200.000 do 400.000 rubalja, nakon čega sledi deportacija iz zemlje.

foto: EPA/CJ GUNTHER

Ograničenje pristupa LGBT informacijama o plaćenim uslugama

Predlog zakona o zabrani propagande netradicionalnih seksualnih odnosa predviđa uvođenje mehanizma koji deci ograničava pristup, uključujući slušanje ili gledanje LGBT informacija o plaćenim uslugama.

Kako se navodi u obrazloženju, inicijativom se uvodi mehanizam za ograničavanje pristupa deci informacionim proizvodima zabranjenim za distribuciju među njima u televizijskim i radijskim programima, čiji pristup može da se gleda ili sluša isključivo uz naplatu. Dakle, postavljen je zahtev za unošenje kodova ili obavljanje drugih radnji za potvrdu starosti korisnika.

Pored toga, predlaže se i uspostavljanje zabrane širenja informacija koje su štetne po zdravlje i razvoj dece na audiovizuelnim uslugama.

(Kurir.rs/TASS)