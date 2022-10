ZNAMO GDE KIJEV PRAVI PRLJAVU BOMBU Putin: Promene ostatke nuklearnog goriva, napune raketu, ispale je i kažu-Rusija izvela napad!

Nema nikakvog smisla da Rusija upotrebi „prljavu bombu“ u Ukrajini – tu provokaciju priprema Kijev, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

„Mi nismo slučajno objavili informacije obaveštajnih službi o tome da pripremaju neki incident sa takozvanom 'prljavom bombom'. Mi čak znamo gde se to otprilike radi.

Malo promene ostatke nuklearnog goriva – tehnologije koje postoje u Ukrajini omogućavaju da se to uradi – napune 'Točku U' ili drugu raketu, negde je dignu u vazduh i kažu da je Rusija izvela nuklearni napad. Ali nama to ne treba. To nam nema nikakvog smisla – ni političkog, ni vojnog“, rekao je ruski lider na diskusionom forumu „Valdaj“.

On je dodao da je lično on naložio ministru odbrane Rusije Sergeju Šojguu da stupi u kontakt sa kolegama iz inostranstva i da ih upozori na pretnju da Ukrajina upotrebi „prljavu bombu“.

Kijev čini sve da sakrije tragove pripreme „prljave bombe“.

„Sada kažu da Međunarodna agencija za nuklearnu energiju želi da dođe i proveri nuklearne objekte u Ukrajini. Mi smo za. To treba da se uradi što je pre moguće i što šire. Znamo da sada kijevske vlasti čine sve da prikriju tragove pripreme. Oni rade na tome“, dodao je Putin.

Kurir.rs/Sputnjik