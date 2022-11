NOVOROĐENČE STRADALO U RAKETNOM NAPADU NA PORODILIŠTE: Udar na Zaporošku oblast! VIDEO

Novorođenče je stradalo u ruskom udaru na porodilište u oblasti Zaporožje na jugu Ukrajine, objavile su danas ukrajinske spasilačke službe.

U raketnom napadu na sektor bolnice noćas u gradu Viljnijansk u oblasti Zaporožje uništena je dvospratna zgrada gde se nalazi porodilište u kojem su bili žena sa svojom bebom i lekar, navela je državna služba za vanredne situacije na Telegramu.

A newborn baby killed in overnight Russian missile attack on maternity ward in Vilniansk, Zaporizhzhia region. Those who insist on peace talks with the terrorists should first talk to the mother of this baby. pic.twitter.com/AGLPdN99Hj

U napadu je stradala beba, a majka i lekar su spaseni iz ruševina, naveo je taj izvor.

On the night of November 23, the Russians attacked Vilnyansk, Zaporizhzhia region. A two-story building of the maternity ward was destroyed. A woman in labor with a newborn baby and a doctor were found under the rubble. The woman and the doctor survived, but the baby died 📹SESU pic.twitter.com/6ClELRCbVK