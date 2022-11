"RUSIJA ĆE MORATI DA PREDUZME RADIKALNIJA SREDSTVA!" Šainović: Ovo je pitanje njihovog opstanka! Tomić: Putin je sve ovo predvideo

Rusija i i međunarodna osuda na dejstva koja je preduzela prema Ukrajini, prerasla je iz rata u terorizam, kako su to okarakterisale članice NATO.

Duško Tomić, profesor na Fakultetu bezbednosti, Nikola Šainović, nekadašnji potpredsednik Vlade Jugoslavije i prof.dr Duško Tomić, profesor na fakultetu za Bezbednost i globalne studije Američkog univerziteta u Emiratima dali su svoje procene u jutarnjem programu Kurir TV.

foto: Redakcija, Kurir tv

Tomić se uključio putem viber poziva i upozorio sve da ne potcenjuju Rusiju.

- Nemojte nikad potcenjitvati i treba biti jako oprezan u davanju komentara. Sve je pod velikim znakom pitanja. Umesto da idemo ka mirnim razgovorima, iskusni obaveštajni oficir kakava je Putin verovatno je predivideo i ovu vrstu scenarija. Podsetiću na našeg Vojovdu Mišića koji je iz potpune defanzive krenuo u ofanzivu. Ovo je vrsta hibridnog pritiska koji Nato vrši na Rusiju, a Ukrajina je prihvatila da bude u rukama NATO scenarija - rekao je Tomić

foto: Redakcija, Kurir tv

Moguću dodatnu eskalaciju sukoba prokomentarisao je i Šainović.

- Ovo je nastavak rata novim krečenjem i novom bojom. Do sad je Rusija bila agresor, a sada su i u drugim delovima sveta oni prozvani teroristima. Sve će u proleće odrediti vojni odnos snaga - rekao je Šainović.

foto: Kurir tv

Rat traje duže nego što je bilo ko očekivao. Mnogi stručnjaci ne mogu i ne žele da daju procene jer više ništa nije izvesno. Agenicija za suzbijanje kriminala na oprezu je jer je moguć i šverc oružja.

01:53 NATO VRŠI HIBRIDNI PRITISAK, RUSIJA ĆE MORATI DA PREDUZME RADIKALNIJA SREDSTVA!

- Sve je moguće. Kada to rade obaveštajni kolektiviteti otežan je rad Interpolu i Europolu da to i spreči. 2016. godine posle svih sukoba koji su se dešavali u Ukrajini, Ruska federacija je u saradnji sa policijom Gruzije uhapsila počinioca sa 1,6 kilograma plutonijuma! To je dovoljno da se jedan deo Beograda pozdravi sa svojim postojanjem - rekao je Tomić i dodao da je Šainović bolji sagovornik za priču na teritoriji BiH po pitanju naoružanja i oružja.

foto: kurir tv

- Rusija će pokrenuti radikalnija sredstva. Istorija će pokazati, a vreme dokazati da je ovo pitanje opstanka Rusije. Desiće se ovo što se već dešava. Kod nas su očekivanja u kapitulaciju bila izvesna tokom rata. Kada Košare nisu pale, probijen je Kragujevac, bombardovan je Niš - ispričao je Šainović.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.