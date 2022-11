PRETI LI PUTINU TRAGIČNA SUDBINA RUSKIH VLADARA? Debata Kurira: Nijedan narod ne voli gubitnike, život mu je na kocki u Ukrajini

U slučaju da Rusija izgubi rat, Putinova egzistencija mogla bi biti ugrožena.

Stručnjaci govore kako ni jedna državna struktura ne voli gubitnike, kao i to da je mogućno da će ga svrgnuti i njegov unutrašnji krug, doduše takav epilog nije zadesio Rusiju još od 19og veka.

Gosti "Pulsa Srbije" bili su Nebojša Damnjanović, istoričar i Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku, gde su komentarisali Putinov položaj kao i scenario koji može da usledi ukoliko se rat izgubi, kao i to da je povlačenje iz Hersona može da utiče na njegov autoritet u Rusiji.

foto: Kurir televizija

- Kao i svaka informacija, tako i ova da Putin može da izgubi život ako izgubi rat ima dve strane. Sa jedne strane, tu je očigledan pokušaj političkog pritiska, kao i propaganda. Sa druge strane, naravno da u takvoj vrsti suda ima istine. U principu, ni jedan narod, niti državna, vojna, crkvena struktura ne voli gubitnike, takođe se i sam gubitnik povlači ili sklanja. Tu mudrost nije potrebna, nije to osobenost samo ruske istorije. Mi ponekad ljude koji vrše vrhovnu vlast zamišljamo kao neke superzaštitnike i da oni sa lakoćom mogu da pošalju vojnike, ali nije tako - rekao je Damjanović.

Nakon toga, stručnjak za spoljnu politiku je rekao da Putin, koliko god važio za autokratu, ipak ima mnoštvo koji obavljaju vlast zajedno sa njim.

foto: Kurir televizija

- Da li će Putin tako završiti, mi to ne možemo da znamo, ako bi došlo do tog razvoja događaja da Rusija izgubi rat, da se svrgne njegov unutrašnji krug sa vlasti, onda je moguće da dođe do tog razvoja događaja, kako bi celu krivicu svalili na njega. Možemo da mislimo da je Putin autokrata, ali ni jedan autokrata ne obavlja vlast sam, on ima masu ljudi oko sebe. Moguće da njegov unutrašnji krug postane nezadovoljan njime pa da preduzme neke korake, doduše od 19. veka nemamo u Rusiji situacije da je unutrašnji krug svrgao vladara i da ga je ubio - rekao je Đokić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs