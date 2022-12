"LJUDI BOLJE DA NE ZNAJU ŠTA SE STVARNO DEŠAVA NA FRONTU!" Miletić: I Rusija i Ukrajina zabranile vojnicima da pričaju o borbama

Skoro šest miliona ljudi u Ukrajini nema struju, naveo je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Sve više ljudi pribegava korišćenju sveća, agregata, i plinskih boca, pa je sve veći porast požara u Ukrajini, devet osoba je poginulo u požarima nakon što su prekršili bezbednosna pravila u pokušaju da zagreju svoje domove.

O gorepomenutim ishodima, i pitanje da li će, bez pomoći zapada, Ukrajina biti suočena sa potpunim nestankom struje, teme su o kojima su razgovarali u jutarnjem programu, Ivan Miletić, programski direktor Instituta za javnu diplomatiju i voditeljka emisije Redakcija.

Tokom jučerašnjeg dana oglasile su se sirene za opasnost od vazdušnog napada u Ukrajini.

- Borbe nisu stale i trajaće - prvi je zaključak koji je Miletić izneo.

On je ispričao kako mi možemo da čujemo šta se dešava, ali da niko više nema pravo da prenosi informacije o ratu, čak ni vojnici na frontu.

- Ako dajete previše informacija na terenu vi faktički i neprijatelju govorite šta se dešava i s kojim mogućnostima raspolažete, borbe su tako intenzivne da ne bi ni trebalo da javnost to vidi - rekao je MIletić.

Grupa Vagner, koja se spominje u svim medijima i u političkim diskusijama okarakterisana je kao teroristička, kao i dejstva Rusije tokom ovog rata.

- Mislim da nema potrebe osnivati novi sud, jer već postoji Međunarodni krivični sud koji vodi proces. Rusija se povukla iz prihvatanja tog Rimskog protokola - rekao je Miletić i dodao da je taj sud osnovan u nedostatku boljeg.

Ratni zločini nikad nisu jednostrani. Kako se zna da je Ukrajina već sklonila oficire za koje se sumnjalo da su ratni zločinci, Miletić je istakao rusku inicijativu da sama rešava problem.

- Rusija uvek beži iz tih okvira i želi da sama ima svoj sud. Tu ni Kina ne učestvuje. Bude li se insistiralo da se tako radi, postoji mogućnost da se ovaj sukob proširi - isprilčao je Miletić.

Neutralnost Kine je i dalje zagonetka. Ambasadorka Kine u Beogradu navela je skoro da Kina ne šalje pomoć zaraćenim stranama na frontu.

- Kina je do sad bila neutralna. Francuska i SAD su ponovo braća po oružju, to je jaka izjava koja jasno govori da ljudi koji očekuju neki raskol između EU i SAD to se neće desiti.

Brojni analitičari kažu da je Rusija gurnula EU u ruke SAD. Miletić je ukazao na odnose Anglele Merkel i predsednika Trampa, kao i predsednika Bajdena i sadašnje Evrope.

- Vrlo je jasno da je nivo ovih odnosa drugačiji - rekao je Miletić i citirao zaključak njihovih trenutnih uspešnih sastanka: "Mi smo ponovo braća po oružju", po čemu se jasno može zaključiti da je ovaj savez mnogo čvršći od svih prethodno postojećih uključujući BRIKS.

Na upite voditeljke Olje Lazarević o korelaciji Kine i Rusije i njihovom uticaju u svetu, Miletić je rekao da se, ekonomski gledano, snaga jedne države ne gleda se u nuklearnom naoružanju nego u ekonomskoj moći.

- Kina ima razvijene tehnologije koje Rusije nema, i dosta zavisi od Amerike jer oni kupuju njene proizvode. Rusija nema tu razmenu i ne proizvodi ništa za Ameriku, jedino uvozi gas i naftu i to je glavni izvor prihoda za Rusiju. Ona nema neku posebnu tehnologiju - rekao je MIletić.

Crtanje nove mape Evrope i konačan ishod rata, Miletić je prokomentarisao kao neizvestan, ali da je, šta god da se desi, kredibilitet Rusije uništen.

