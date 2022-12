NAPETO U STUDIJU KURIR TV - LABAN: Rusija obećala Poljskoj deo teritorije! OBRADOVIĆ: To je laž, falsifikovan dokument iz Kijeva

Rat u Ukrajini ne jenjava, a kao nova posledica sukoba usledila je odluka G7 i EU da ograničle cenu ruske nafte na 60 dolara po barelu.

Kakve posledice ova odluka može da ima, komentarisali su, sa voditeljkom jutarnjeg programa Redakcija Oljom Lazarević, profesor dr Miloš Laban, politički analitičar i Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu.

- Moramo da shvatimo jedan bitan trend. Rusija se obraća svojim građanima, a u Nemačkoj i Holandiji ova saopštenja nemaju nikakvu važnost. Rusija je prva zemlja na svetu koja je sama sebi uvela sankcije - rekao je Obradović.

foto: Kurir tv

Iz Rusije su rekli da neće prihvatiti cene ruske nafte. Koliko će ovim potezima biti pogođena Rusija, i Evropa prokomentarisao je Laban.

- Ne možemo uzeti podatke koji se uzimaju zdravo za gotovo. Dva miliona barela dnevno biće smanjena proizvodnja. Dvesta milijardi dolara samo na izvozu nafte, istina možda nije sasvim na ruskoj strani, ali sigurno je između. Svaki rat je i propagandni rat, podaci sa fronta se kriju - reko je Laban.

Kako je reč bila o inicijativi da se Rusija proglasi zemljom sponzorom terorizma, Obradović je izneo svoje mišljenje osvrnuvši se na terorističku grupu Vagner.

- Ako znamo kakva zverstva čine, ja ne vidim šta je tu čudno, isto je proglašen Iran, koji ubija žene zbog kose i hidžaba. Da li je to pravedno, ili nije pravedno? Država sponzor terorizma znači limitaciju u međunarodnim odnosima - rekao je Obradović.

foto: kurir tv

Dosta je reč o zimi u ovom sukobu. Šta možemo da očekujemo od ofanziva tokom predstojećih zahlađenja, ispričao je Laban.

- SAD imaju sopstveni problem. Oni su, agresijom na Irak, pod vidom da Sadam Husein ima oruđe za uništenje, ubili 500.000 iračke dece! Na to, kada su pitali madam Olbrajt šta to znači, ona je rekla da je to cena rata. Da li je i Vagner teroristička organizacija, veoma je diskutabilno. Predsednik Putin i dalje uživa podršku građana Rusije više od 70% - osvrnuo se Laban i na prethodno pitanje terorizma u nastavku izneo mišljenje povodom zime.

foto: Kurir tv

- Što se tiče same zime, oni su prešli na vojnu taktiku u kojoj korsite teške haubice, koje u koordinaciji sa pokretnim radarskim sistemom "Zora", vrlo precizno gađaju i prvim hicem pogađaju metu. Čisti se teren na Donjecku, jer Rusija ne želi nepotrebne žrtve, a ta taktika je kombinovana sa napadima elektro energetskih i infrastrukturnih čvorišta s namerom da se isprazne urbane sredine gde namerava da vojno sporvodi dejstva, iz prostog razloga, jer je prethodni rat u Marijopolju pokazao da se Ukrajina ne libi da koristi civile kao živi štiti, što Rusija ne želi! - rekao je Laban.

On je ispričao kako Rusija kad objavi svoje žrtve to se zna i po imenu i prezimenu ko je i šta je. A Ukrajina objavljuje šifre i borojeve u ime nekog cilja koji nije dostižan.

04:00 Ukrajina koristi svoj narod kao ŽIVI ŠTIT, a Rusija ne želi nepotrebne ŽRTVE

- Iza kulisa su pregovori Poljske sa Rusijom, kojoj će Rusija dati te teritorije. Ruski vojni cilj je oslobađanje Ukrajine od nacista - rekao je Laban.

A na informacije da se iza kulisa krije interes Poljske, Obradović je oštro negirao.

- To nije istina! Falsifikovali su poljski dokument iz Kijeva i tako je došlo do ovih dezinformacija. Rusi stoje na terenu, ne napreduju, Ukrajina izaziva ofanzivna dejstva, internet je pun nečovečnog postupanja ruskih komandanata prema njima, neko je došao i unakazio infrastruktru, možemo sutra da prisustvujemo pregovorima, ali on ne želi da prestane ovo da radi - rekao je Obradović i podsetio na Ženevsku konvenciju koja zabranjuje destva na objekte kojim se može naštetiti civilima.

