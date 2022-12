"PUTIN IMA MLAĐEG DVOJNIKA?" Analitičarka: Ljudi ga i dalje vide kao nekog ko u toplesu jaše medveda A ISTINA JE SASVIM DRUGAČIJA

Rat u Ukrajini traje već 292 dana. Novi raketni napadi ostavili su Ukrajinu bez struje. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i francuski predsednik Emanuel Makon priremaju plan za mir.

Kakvi su izgledi da se mir postigne u jutarnjem programu Kurir televizije govorili su Biljana Šahrimanjan Obradović, Centar za stratešku analizu i prof. dr Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strategijski menadžment.

foto: Kurir Televizija

Što se tiče situacije u Ukrajini, Šahrimanjan Obradović smatra da u zimskom periodu neće doći do prekida sukoba.

- Mislim da sam jedina u javnom prostoru koja je iznela analizu da u zimskom periodu neće biti prekida raketiranja urajinske energetske infrastrukture i da neće biti prekida borbi. Ono što je bitno za ukrajinsku vojsku jesu tri aspekta: to je da dobija dronove, avione i tenkove kako bi njihova vojska na kopnu mogla da se premešta sa jednog mesta na drugo. Stigli su generatori iz SAD i napravljeni su punktovi gde ljudi mogu da stupe u vezu sa onima sa kojima je potrebno - kaže Šahrimanjan Obradović i dodaje:

- Ukrajinska strana bi mogla da ima 3 zahteva za sklapanje mira: da se Rusi povuku sa svih teritorija Ukrajina, da traži ratnu odštetu i da svi ratni zločinci koji su učestvovali u agresiji budu osuđeni.

Rabrenović je izneo uverenje da Evropa ekonomski tone i da se kapital seli u Aziju i Ameriku.

- Izgleda da su se mnogi preračunali kada su ušli u ovaj sukob. Pokazalo se da je EU jedna trgovinska asocijacija koja nema kapacitate da donosi političke odluke i sada se plaća cena toga. Recesija je ozbiljno krenula, a inflacja u baltičkim zemaljama je dvocifrena. Teško je na duži rok govoriti, ali u ovom kraćem roku, žale se i nemački partneri zbog tečnog gasa koji kupuju po četiri puta većoj ceni. Tu je evroatlansko prijateljstvo na testu zbog podele tereta koji je posledica sukoba. Evropa je pored ukrajinskog naroda na najvećem gubitku. Ovaj deo sveta ekonomski tone, kapital se seli u Aziju I Ameriku.

Šahrimanj Obradović je stekla utisak da Vladimir Putin možda ima dvojnika.

- Taj drugi stoji u čvrstom stavu, pokretan je, ima mlade ruke i mlade šake, stoji zdravo i priča razgovetno, a drugi je skučen i sav pogrbljen - rekla je Šahrimanj Obradović i dodala da je na društvenim mrežama otvorila anketu sa pitanjem koji od dva Putina je pravi.

- Ja sam čak i otvorila glasanje na društvenim mrežama sa pitanjem ko je pravi Putin. Većina ljudi je glasala za onog koji je bistrog uma, a manji broj za onog koji je pogrbljen. To govori kako ljudi i dalje percepiraju Putina kao nekog moćnog ko u toplesu jaše medveda, a ne žele da prihvate ovog pogrbljenog Putina. To je vrlo zanimljivo - konstatovala je Šahrimanj Obradović.

Gosti su se potom kratko osvrnuli na aktuelne događaje na Kosovu i Metohiji.

- Ljudi moraju da shvate da situacija na Kosovu i Metohiji ako eskalira, ona neće eskalirati samo na toj teritoriji, već će se to odraziti na celu državu. To moraju da shvate oni koji govore zapaljivom retorikom. Bitno je da ljudi tamo slušaju zvaničan Beograd, a ne da izlaze na demonstracije i postavljaju neke barikade, jer to može da dovede do eksalacije. U ovakvim situacijama emocije moraju da se ostave po strani - rekla je Šahrimanj Obradović.

Rabrenović smatra da je situacija na KiM dovela međunarodno pravo u iskušenje.

- Ovo je jedan od najtežih trenutaka u relacijama na tom području. Međunarodno pravo je u iskušenju. Doneti propisi se ne primenjuju, i sam predsednik je rekao da tu dolazi do kršenja međunarodnih sporazuma, poput Rezolucije 1244 koja kaže da se naša vojska u malom broju može dole vratiti, bar da bi se sačuvale kulturna baština - smatra Rabrenović i dodaje:

- Nemačka ministarka je rekla da to ne dolazi u obzir. Reč je o licemerju jednog dela međunarodne zajednice. Treba pohvaliti napore vlade republike Srbije uložene u otpriznavanje lažne države Kosovo.

foto: Kurir Televizija

- Komentarisali smo u nekoj od vaših prošlih emisija da li Vladimir Putin ima svoje dvojnike. Ja sam bila pri stavu da je Putin jedan jedni. Na samitu Evroazijske unije uspeo je, međutim, sam Putin da me razuveri, jer je jedan Vladimir Putin koji se obraća za stolom, a drugi je Vladimir Putin koji nakon toga drži konferenciju za štampu.

01:46 PUTIN IMA MLAĐEG DVOJNIKA?! Analitičarka: Ljudi ga i dalje vide kao nekog ko u toplesu jaše medveda A ISTINA JE SASVIM DRUGAČIJA

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud