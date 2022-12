ROK TRAJANJA VLADIMIRA PUTINA POLAKO PROLAZI! Stručnjaci tvrde: Rusija može bez Kadirova i nuklearnog oružja da pobedi u ovom ratu

Predsednik Rusije Vladimir Putin doputovao je u Minsk, gde je razgovarao sa predsednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom.

Ruske snage, koje su u oktobru raspoređene u Belorusiji, održaće taktičke vežbe, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane u Moskvi.

Minsk je u oktobru saopštio da je 9.000 ruskih vojnika stiglo kao deo “regionalnog grupisanja” snaga, kako bi se zaštitile granice Belorusije.

Кijev je optužio Moskvu da obučava nove snage u Belorusiji dok se priprema za novi napad na sever Ukrajine. Brigadni general ukrajinske vojske Aleksej Gromov rekao je da Rusija želi da pretvori rat u Ukrajini u dugotrajni vojni sukob i da obučava nove trupe na teritoriji susedne Belorusije, dok se u Kijevu u poslednje vreme sve češće govori o realnoj opasnosti da se otvori "beloruski front".

Gosti Usijanja bili su Luka Kastretović, general major u penziji, i Biljana Šahrimanjan Obradović, iz Centra za stratešku analizu.

Šahrimanjan se najpre dotakla posete predsednika Rusije Vladimira Putin Minsku.

- Ono što jeste zasigurno je da je Belorusija još na početku ove agresije jeste ustupila svoju teritoriju ruskim snagama. Moje mišljenje je da se u nekom narednom periodu od minimum 2 do 3 meseca, Lukašenko neće dozvoliti da se Belorusija uvuče u ovu agresiju iz razloga što se on nada da će Rusija dobiti ovaj rat bez vojske i države Belorusije - navela je Šahrimanjan.

Ona je takođe i istakla da je Putinova izjava da je Belorusija možda jedini preostali saveznik Rusije u ovom ratu, nešto što sigurno nije slagao.

- Vladimir Putin posle 3 godine i nakon desetine poseta Lukašenka u Moskvi, on po prvi put on po prvi put dolazi Belorusiju. On je u svojoj izjavi i rekao da je Belorusija ostala možda i jedini saveznik Ruske Federacije u ovom ratu i to je nešto što Putin zaista nije slagao - rekla je Šahrimanjan.

Luka Kastretović, general major u penziji, smatra da Rusija može da pobedi u ovom ratu bez ikakve pomoći i da je sankcije samo jačaju. foto: Kurir televizija - Ruska Federacija ima toliko snage pod pretpostavkom da se izoluje od celog sveta. Ima veliku teritoriju, vojsku, tehnologiju i prirodne resurse. Može da se razvija čak i da joj ceo svet uvede sankcije. Deveti krug sankcija je Rusiju samo ojačao. Drugim rečima, Rusija može bez Kadirova da pobedi u ovom ratu bez upotrebe nuklearnog oružja iz prostog razloga što ima oružje koje još nije upotrebljeno. Amerikanci su postigli uspeh što su zavadili jedan narod i to je jedan građanski rat - rekao je Kastratović.

Šahrimanjan se dotakla i samog Putina za koga smatra da mu rok trajanja zasigurno prolazi.

- Određeni lideri koji veruju u Vladimira Putina nisu očekivali da će ovo ovoliko da se rastegne ovoliko. Mi smo ušli u 300-ti dan, što je predugačko za nešto što je Ruska Federacija. Rok trajanja Vladimira Putina polako, ali zasigurno prolazi - rekla je Šahrimanjan i dodala:

- Da li će doći do smene Putina? Mi ne možemo da očekujemo da će doći neki čovek koji će nešto tu da promeni jer je to prosto nemoguće zbog postojanja prstenova u politici. On i dlaje ima fantaziju i iluziju da može ponovo da spoji Sovjetski savez i da on vlada svetom što je nemoguće.

Osvrnula se i na slučaj da se Belorusija pridruži Rusiji u ratu i navela da će u tom slučaju sigurno doći do nemira u državi.

- Možemo očekivati određene nemire u Belorusiji ako Lukašenko odluči da služi Ruskoj Federaciji. To za sada Lukašenko ne želi jer je svestan da je jedva došao u ovaj svoj drugi predsednički mandat - rekla je Šahrimanjan.

