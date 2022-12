TRAMP POVODOM PREDLOGA DA SE PROTIV NJEGA POKRENE KRIVIČNI POSTUPAK: Ono što me ne ubije, čini me jačim!

Bivši predsednik SAD Donald Tramp odbacio je predlog Komisije Predstavničkog doma da Ministarstvo pravde protiv njega pokrene krivični postupak zbog navodne uloge u napadu na Kapitol 6. januara 2021. godine.

Tramp je istakao da su "lažne optužbe koje je izneo pristrasni komitet" već procesuirane u okviru drugog pokušaja opoziva i optužio članove Komisije, koja je istraživala upad u zgradu Kapitola, da na ovaj način pokušavaju da spreče njegovu pobedu na predsedničkim izborima 2024. godine.

"Oni ne shvataju da kada me napadnu, oko mene se okupe ljudi koji vole slobodu. To me jača. Ono što me ne ubije, čini me jačim", napisao je Tramp na društvenoj mreži Trut soušal.

Komisija Predstavničkog doma juče je, prvi put u istoriji, donela preporuku o pokretanju krivičnog postupka protiv bivšeg predsednika.

"Amerikanci znaju da sam zatražio 20.000 vojnika kako bih sprečio nasilje 6. januara, i da sam otišao na televiziju i rekao svima da idu kućama", istakao je 76-godišnji bivši predsednik SAD u svojoj reakciji.

Tramp je krivičnu prijavu uporedio sa dva pokušaja opoziva iz 2019. i 2021. godine.

"Ljudima je jasno da Demokratski istražni biro želi da me spreči da se kandidujem za predsednika, jer znaju da ću pobediti i da je cela ova priča isto što je bio i opoziv - pristrasni pokušaj da sklone mene i Republikansku partiju", naveo je on.

Razlozi zbog kojih specijalna komisija, koju predvode demokrate, traži od državnog tužioca da podigne optužnicu protiv Trampa uključuju, između ostalog, ometanje rada Kongresa, zaveru za "pokušaj obmane Sjedinjenih Američkih Država" i pobunu.

Preporuka specijalne komisije Predstavničkog doma za krivično gonjenje nije pravno obavezujuća, budući da Kongres nema ovlašćenja da utiče rad Ministarstva pravde.

Stručnjaci su za "Foks njuz" izjavili da je predlog Komisije "samo pozorišna predstava", a bivši savezni tužilac Endi Makarti rekao je da će Ministarstvo pravde najverovatnije ignorisati predlog Komisije, te da bi podizanje optužnice imalo kontraproduktivne efekte.

Kurir.rs/RT