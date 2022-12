NA POMOLU NOVI RAT: Turska ozbiljno pripretila Grčkoj! RAKETA MOŽE DA POGODI ATINU!

Ministar Mevlut Čavušoglu upozorio je susede da odustanu od ideje da svoje teritorijalne vode prošire za 12 milja, jer se to za njih neće dobro završiti.

Turski ministar spoljnih poslova Mevlut Čavušoglu zapretio je Grčkoj da će, ako Atina nastavi sa bilo kakvim proširenjem svojih teritorijalnih voda u Egejskom moru, Turska na to gledati kao na "kazus beli", odnosno razlog koji opravdava rat.

Međunarodno pomorsko pravo, kako piše "Politiko", dozvoljava Grčkoj da proširi svoje teritorijalne vode do 12 nautičkih milja.

Ali Turska je još u parlamentarnoj deklaraciji iz 1995. godine navela da će se takvo proširenje u Egeju, koje bi veći deo njene obale lišilo pristupa moru, smatrati povodom za rat.

- Naš stav je jasan. Ne za 12 milja, nego nećemo dozvoliti da se teritorijalne vode oko Krita prošire ni za jednu milju - upozorio je Čavušoglu.

Bez obzira na to što portparol grčke vlade Janis Okikonomu tvrdi da se grčka vlada ponaša u skladu sa međunarodnim pravom i svojim nacionalnim interesima, Turci nisu voljni da im popuste ni pedalj.

- Ne upuštajte se u lažno herojstvo verujući onima koji mogu da vam čuvaju leđa. Ne tražite avanturizam, jer to se neće dobro završiti za vas - dodao je Čavušoglu.

Ministar potkačio i Ameriku

Turski ministar, međutim, nije štedeo kritike ni na račun SAD.

- SAD su izgubile svoju uravnoteženu politiku u pitanjima vezanim za spor između Grčke i Kipra, a jasan pokazatelj za to jeste to što Vašingron isporučuje oružje Atini - rekao je on, a prenela agencija "Anadolija".

Uprkos tome što su saveznici u NATO-u, Atina i Ankara su inače decenijama u sukobu oko brojnih bilateralnih sporova, uključujući pomorske granice, preklapanja prava na njihove kontinentalne pragove i dugotrajni spor oko Kipra.

Turska je poslednjih meseci pojačala svoju retoriku protiv Grčke, a predsednik Redžep Tajip Erdogan nedavno je takođe upozorio Grke ukazujući im da "raketa može da pogodi Atinu".

- Ako pokušavate da se naoružavate kupujući oružje od Amerike i drugih, zemlja poput Turske neće na to gledati skrštenih ruku. Moraće nešto da uradi - zapretio je turski predsednik.

Kurir.rs/Republika