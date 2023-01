"ATENTAT NA PUTINA? RUSI BI ODMAH UZVRATILI ISTOM MEROM" Pršić: Amerika je OVIM POTEZOM pokazala najveću NEMOĆ ikada!

Putin je toliko moćna ličnost da ga je Vašington označio još pre početka rusko-ukrajinskog sukoba kao primarnu metu za atentat. CIA je trebalo iskoristiti nekog od muslimanskih terorista, koje podržava unutar Rusije, za taj čin. Zašto do toga nije došlo?

Zapad nervozno posmatra sukob, zabrinut da bi mogao da preraste u Treći svetski rat. Mnogima se uklanjanje Putina čini kao lako rešenje.

Ovo je tema o kojoj su govorili gosti jutarnjeg programa Redakcija, Dr Miloje Pršić, istoričar i Ljban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji.

Zašto CIA ne smatra da je Putin legitimna meta?

- Čim je to tema, to govori o velikim slabostima NATO pakta i SAD-a i njihovih obaveštajnih službi. Čim je tema likvidacija Putina i ovi razlozi koji navode ne piju vode, znači da postoji veća opasnost po njih - započeo je Karan.

- Rusija ima tako jake obaveštajne službe koje sa SAD mogu da se mere i da uzvrate takav udarac. Ako se utvrdi da su planirali atentat na Putina, uzvratiće istom merom - nastavio je.

A na pitanje voditelja da li postoji mogućnost da se neko približi Putinu, Karan je odgovorio da je to nemoguće.

- Njega štite moćne službe i FSB. Videli ste kako je kad Putin negde dolazi i koje su to mere predviđanja. VIše je ovo neka psihološka stvar i njihova nemoć, jer obračun ne ide kako oni žele. Problem je Putin, njega treba eliminisati da bi došao neki Jeljcin. Od toga nema ništa, to su samo puste želje! Ako bi i planirali ovo, ruske službe vratile bi to i pre nego štpo bi došlo do nekog atentata - rekao je.

Pršić je nazvao ovu temu izuzetno zanimljivom.

-Sama ova priča o atentatu i sama ideja je pokušaj destabilizacije države. To prosto nije moguće. Jedan čovek u džinovskoj zemlji kao što je Rusija, on jebitan, ali cela transmisija vlasti, to je bitnije! Ne postoji mesto na zemaljskoj kugli koju CIA ne može da destabilizuje gotovo za nekoliko meseci! Rat obaveštajnih službi veoma je krvav! Nevidljiv je. Setite se kako je stradao Gadafi i Sadam Husein. Oni nisu uspeli da ubiju šefa Kube, jer je imao ljude oko sebe koji su bili ubeđeni u ideju i za šta se bore! Kako je uništena Sirija, Liban, setite se Arapskog proleća - ispričao je Pršić.

Opisao je prikupljanje podataka o ruskim obaveštajcima u Srbiji.

- Već su prozvali ličnosti ministre, književnike, naučnike, koji su proruski orijentisani. U našoj državi koja je slobodoumna, koja je stara evropska država, i jedna od najdemokratskijih država u Evropi! Da li je to pokušaj da se zatvore bilo kakve priče koje ne odgovaraju Zapadu? Putin je bolestan, ima dvojnika, atentat, pogledajte kako se ponaša, sve je to u funkciji destabilizacije jednog društva - rekao je.

Karan se složio nazvavši sve to hibridnim ratom.

- Oni su pokušali da razbiju sve što je rusko i isto su pokušali da im razbiju obaveštajnu mrežu na Zapadu. Pa su proterali sve ruske diplomate sa Zapada. Uradili su to upravo da bi oslabili rusku prodornost, ali su Rusi isto to uradili njima - objasnio je Karan.

