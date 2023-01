LOŠE TRETIRANI, MALO PLAĆENI, LAKO ZAMENLJIVI: Zaposleni u Majkrosoftu formirali prvi sindikat na teritoriji SAD

Grupa zaposlenih Majkrosofta koji testiraju video-igre, formirala je prvi sindikat u tom tehnološkom gigantu na teritoriji SAD, a taj sindikat će biti najveći u industriji video-igara.

"Radnici Amerike na komunikacijama" (Communications Workers of America, CWA) - kako se sindikat zove, saopštili su danas da je za pridruživanje sindikatu glasala većina od 300 zaposlenih koji u Studiju Zenimaks (Zenimax Studios), Majkrosoftovoj podružnici za video igre, proveravaju kvalitet proizvoda.

Majkrosoft je već rekao CWA da će prihvatiti obrazovanje sindikata u Zenimaksu, čije je sedište u Merilendu. Tim liberalnim odobrenjem Majkrosoft nastoji da dobije podršku javnosti za svoje dalje učvršćivanje kupovinom još jedne velike gejmerske kompanije, "Aktivižn blizard" (Activision Blizzard) za 68,7 milijardi dolara.

Majkrosoft je kupio kompaniju Zenimaks 2021. godine za 7,5 milijardi dolara, čime je tom proizvođaču "iks-boksova" predao kontrolu nad Zenimaksovom izdavačkom podružnicom Betesda softworks (Bethesda Softworks) i popularnim franšizama Elder skrols (The Elders Scrolls), Dum (Doom) i Folaut (Fallout).

foto: EPA-EFE/JUSTIN LANE

Viši tester igara Vejn Dejberi rekao je za Asošijeted pres da je kampanja za osnivanje sindikata počela pre no što je Majkrosoft preuzeo Zenimaks zbog zabrinutosti zapslenih za svoj položaj u kompanijama za video-igre koje su po mnogo čemu specifične.

"U celoj industriji, odeljenja za osiguranje kvaliteta se loše tretiraju, plaćaju veoma malo i tretiraju se kao zamenljivi zupčanici", rekao je Dejberi koji je pet godina radio u Zenimaksu u Rokvilu, u Merilendu, na igrama "Fallout", "Prey" i "The Evil Within".

"Nema dostojanstva", rekao je on. "Nadamo se da ćemo to pokazati ljudima u industriji koji su u sličnim situacijama, da ako mi to možemo da uradimo, mogu i oni".

Sindikalna kampanja je ubrzana zahvaljujući Majkrosoftovoj aktuelnoj ponudi da kupi kalifornijskog giganta za igre "Aktivižn Blizard". Majkrosoft, sa sedištem u Redmondu, u Vašingtonu, sklopio je u junu prošle godine sporazum sa sindikatom CWA da ostane neutralan ako zaposleni "Aktivižn Blizarda" formiraju sindikat.

Ali, to odražava i širi stav Majkrosofta prema sa sindikatima koji su još retkost u industriji tehnologije i igara.

Dejberi je rekao da je Majkrosoftovo obećanje o neutralnosti dalo radnicima poverenje da neće biti "odmazde ili razbijanja sindikata, i toga nije bilo".

"Oni su se držali svoje reči sve vreme", rekla je portparolka CWA Bet Alen. "To je prilično značajno. Kako se tehnološke kompanije inače ponašaju, Majkrosoft je izvanredan".

(Kurir.rs/Beta)