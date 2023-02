PUTIN NE KORISTI DVOJNIKA! Rešena najveća misterija Kremlja: Ovo su dva detalja koja sve objašnjavaju

Stručnjak za “superprepoznavanje“ Simon Malik kaže da je sigurna da predsednik Rusije Vladimir Putin nije koristio dvojnika i da je živ i zdrav - na osnovu sitnog detalja na njegovom uhu.

Ona kaže na osnovu "ključnih oblasti" kao što su Putinov nos, uši i usne, da je "skoro sigurna da on ne koristi dvojnika".

"Priča se da koristi dvojnika ili da je čak i mrtav. Ali na osnovu nekih ključnih elemenata, ja ne mislim da je to tako. Prepoznajem nabor na njegovom uhu i veoma jasnu kosinu na usnama.

Po njegovim usnama možete videti čak i u njegovim mlađim danima kako su mu usne iskošene na levu stranu – kada se osmehne možete videti da mu se lice spušta na jednu stranu.

To je oblast koja se pogoršala sa godinama, ali je još uvek tu. Kad smo kod njegovih ušiju - jedna strana njegovih ušiju je malo zadebljana i takođe ima nabor na uhu. Ako pogledate prirodno ili prosečno ljudsko uho, ono nema taj dodatni nabor - to je takođe jedna od karakteristika koje se vidi na Putinovoh uhu. Takođe ima isti nagib nosa sa bočnog profila. Svaki ugao njegovog lica u poređenju sa mlađim Putinom se poklapa”, rekla je Malik.

Malik, bivša radnica NHS-a koja sada radi kao portretista kaže da je to on osim, kako ističe, ako joj neko ne pokaže drugu sliku ili video gde Putin izgleda drugačije. Njegovo lice se prilično promenilo, nekada je bilo malo rastegnutije a sada je malo zaobljeniji i više je "naduven".

"Ali to je veoma u skladu sa prirodnim starenjem ili osnovnim zdravstvenim problemima koji bi mogli biti u toku. Njegova koža izgleda malo drugačije, ranije je imao više preplanulo lice, ali to više nije slučaj. To bi moglo biti iz više razloga - opet starenje, zdravlje ili možda samo manje vremena na suncu”, rekla je ona.

Ona sebe predstavlja kao osobu koja je sposobna za „super prepoznavanje“, nekoga ko ima izvanredne sposobnosti prepoznavanja lica, što je veština za koju njene pristalice kažu da se ne može naučiti.

foto: EPA/SERGEJ BOBYLEV / KREMLIN POOL

“Veština se ne može naučiti - ti ljudi su rođeni na ovaj način. Prosečna osoba može da zapamti samo veoma ograničenu količinu lica koja je videla, dok ovi nadareni ljudi mogu uspešno da identifikuju znatno više. Tamo gde su CCTV slike lošeg kvaliteta, Super Recognisers-i su se takođe pokazali kao superiorniji od kompjuterizovanog softvera za prepoznavanje lica. Super veštine prepoznavanja mogu učiniti svet sigurnijim mestom”, navodi se na sajtu Agencije Super Recognisers International.

Podsećanja radi načelnik Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine Kiril Budanov rekao je da je uveren da ruski predsednik Vladimir Putin ima dvojnike koji se pojavljuju umesto njega na određenim javnim događajima. Budanov je ukrajinskim medijima rekao da obaveštajne agencije procenjuju da Vladimir Putin ima najmanje tri dvojnika.

"Imamo specijaliste za takve stvari. Ja lično nisam stručnjak za Putina, ali mislim da postoje tačno tri dvojnika koje mogu odmah da prepoznam. Verovatno ih ima više", rekao je svojevremeno Budanov.

Govoreći o Putinovim dvojnicima, Budanov je nedavno izjavio da se oni, pažljivije posmatrajući, mogu prepoznati po različitim manirima.

"Imaju različite navike, različito hodaju i nisu svi iste visine", rekao je on.

