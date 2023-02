"UKRAJINCI ZNAJU SAMO DA VOZE LEOPARDA, NE I DA GA UPOTREBE U BORBI" Analitičari: Obuku od dve godine skratili su na ŠEST NEDELJA

Oružane snage u Kijevu počele su da koriste nove tipove mina na kremenskom delu fronta. Niko ih ranije nije video, a bacaju se pomoću kasetne municije.

Ruske snage su, prema objavi Instituta za proučavanje rata, započele novu veliku ofanzivu u Lugansku. Moldavija osudila Rusiju zbog narušavanja vazdušnog prostora raketama ispaljenim iz Crnog mora.

Na ovu temu u jutarnjem programu Redakcija na Kurir TV razgovarali su Andrija Ivanović, šef deska i urednik Planete u Kuriru i Slobodan Samardžija, novinar, nekadašnji dopisnik dnevnog lista "Politika" iz Moskve.

foto: Kurir tv

Samardžija je, nakon što je Andrija Ivanović započeo razgovor dajući mišljenje o generalnom stanju na frontu, prokomentarisao rusku ofanzivu u Lugansku.

- Sve se odlaže, posebno dolazak teškog naoružanja tenkova, kao da se čeka dokle će Rusija da ide, pa da se upostavi linija, do koje će, sa jedne strane da budu Rusi, a sa druge Ukrajinci, ali ovaj put naoružani teškim naoružanjem - rekao je Samardžija, saopštivši da nije problem samo što ljudi ginu, već i oni koji su tek dovedeni u borbu.

- Ruska ofanziva treba puno da definiše što se tiče graničinih linija. Stajaća armija je više voljna da se bije, oni su čak su i plaćeni za to, posebno Vagnerovci. A, zapravo, oni koji ginu najviše, to su u stvari najmlađi, oni koji su tek došli na front i oni koji najmanje treba da ginu - ističe Samardžija.

01:15 Oni koji ginu najviše, to su u stvari najmlađi

Povodom kalkulacija sa dostavom teškog naoružanja, kao i aviona, i izvesnosti skorog dolaska istih u Ukrajinu, Ivanović je rekao:

- Oni će stići, ali pitanje je kad. Leopard 2, tenk koji se spominje za njega je obuka inače dve godine, a sada je ubrzan kurs na šest nedelja - upozorio je Ivanović na nemogućnost efikasnosti tih tenkova sa takvim kursom, naglasivši da su tu najbitniji ljudi.

- Svašta je moguće. Pitanje je kako će ti tenkovi biti upotrebljeni ako budu brzo uključeni u borbu. Mogu da nauče i da koriste oružje u borbi, a ne samo da idu napred nazad - rekao je Ivanović.

foto: Kurir tv

Osvrnuvši se na geopolitička dešavanja, pretenzije Poljske, Nemačke i država EU na ovaj sukob, kao i mogućnost ulaska Ukrajine u EU, Samardžija je rekao:

- Ukrajina može da postane članica NATO kad god Amerikanci to požele, ali što se tiče ulaska u EU to nije lako. Sve zemlje u Evropi imaju svoje granice, kako su se pobedničke armije rasporedile. Ako bi se sve to ponovo otvorilo, može da bude opasno, neke zemlje se već protive ovome, jer je Ukrajina velika država. Poljska se trudi da nametne svoju moć, trenutno - reče Samradžija, dodavši:

- U ovom trenutku EU više nije stabilna kakva je bila, a ni njene države nisu stabilne kako su bile, iako postoje sastanci. Ali to nije ona kohezija koja se očekivala - rekao je Samradžija.

Kijev je saopštio i da su ruske rakete Kalibr, lansirane iz Crnog mora ušle u vazdušni prostor Rumunije i Moldavije.

Ministarstvo odbrane Moldavije je to potvrdilo, a vlasti u Bukureštu se nisu oglašavale.

foto: Kurir tv

Da li je reč o incidentu, ili će i Moldavija biti uvučena u rat, mišljenje je izneo Ivanović, koji veruje da je sve nesrećni slučaj.

- BIlo je štete, ali reč je o incidentu, nije prvi put da se kod Moldavije desi to, ipak je na granici sa Ukrajinom, slična situacija je bila jednom i u Poljskoj. Rumunija je sve demantovala - rekavši ovo, Ivanović je konstatovao i da je Belorusija uključena od početka.

01:02 Ubrzan kurs tenkova Leopard 2: Mogu da nauče i da koriste oružje u tenku, a ne samo da idu napred nazad

- Belorusija izbegava da se aktivnije uključi u ovaj rat, ali nije nemoguće da su pustili avione da polete sa njihovih terena. Verujem da bi Ukrajina volela da se još neko uključi u rat - rekao je Ivanović.

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla je da Rusija sprema odgovor zbog Minskih sporazuma. Navela je da su Nemačka, Francuska i Ukrajina obmanule svetsku zajednicu i da to zahteva pravnu kvalifikaciju.

Prvobitno su, kako je rekla Minskim sporazumima davale značenje suprotno od onoga što su obećale svojim zemljama, Evropi i svetu u celini, dale su vremena Kijevu da se naoruža, a žrtva je ukrajinski narod..

- Međunarodna zajednica je sebe dovela do toga da niko nikom ništa ne veruje. Sankcije koje EU i UN uvode nema veze sa SAD, i pokazuje da UN ne igra više nikakvu ulogu. Postoji savet bezbednosti, prava veta, ali je i cela SAD došla do jednog niova, u kojem ne mogu da opstanu odnosi - rekao je Samardžija.

