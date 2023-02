KLJUČNE PORUKE PUTINA I BAJDENA: Da li napeti tonovi dvojice lidera ukazuju na zaoštravanje sukoba?

Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin održao je govor u Federalnoj skupštini u Moskvi. Tokom sat i 45 minuta šef Kremlja je govorio o opštem stanju u zemlji, ali prvenstveno o ratu. Rekao je da su svojevremeno slali mirovne predloge, ali da su od Zapada kao odgovor dobili kategoričko ne.

- Oni su se već dogovorili da izvedu agresiju na našu zemlju i da eskaliraju sukob. Sećamo se šta je rađeno u Donbasu 2014. i 2015. godine. To je bilo protivno svim rezolucijama Saveta bezbednosti. I svejedno su to uradili. Oni su pokrenuli rat, a mi smo prinuđeni da koristimo silu kako bi ga zaustavili. Sada su spermni da i samog đavola iskoriste protiv Rusije - rekao je Putin. On je obelodanio i da Rusija obustavlja učešće u Sporazumu o smanjenju strateškog ofanzivnog naoružanja! Taj "Novi START" je jedini preostali sporazum koji kontroliše trku u nukelarnom naoružanju između SAD i Rusije. Potpisan je 2010. i njime se kontrolišu nukelarne sile, jer ugovor ograničava strateško ofanzivno naoružanje, nuklearne testove i razvoj.

Putin je, međutim, ponovo aktivirao temu od koje strepi svet. On je rekao:

- Rusija je spremna da testira svoje nuklearno oružje, ali mi to nećemo uraditi prvi. Zapadne elite ne skrivaju svoje ciljeve, kažu: "naneti Rusiji strateški poraz". To znači završiti s nama jednom zauvek. To znači - lokalni sukob pretvoriti u globalnu konfrontaciju, mi ćemo u skladu sa tim reagovati - poručio je Putin.

S druge strane, predsednik SAD Džozef Bajden pružio je apsolutnu podršku Ukrajini i juče je boravio u Kijevu, a danas je u Varšavi istakao da je "NATO ujedinjen više nego ikada ranije i da podrška Ukrajini neće biti uzdrmana". I generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg ukazao je na opasne slutnje:

"Putin je danas jasno rekao da se sprema za više rata. Rusija počinje novu ofanzivu".

U Usijanju pitamo:

Šta znači obustava sporazuma o ograničenju nuklearnog naoružanja koju je najavio Putin? Da li napeti tonovi dvojice lidera ukazuju na zaoštravanje sukoba i opasnost od globalnog? Da li će ceo svet da ispašta zbog "sudara titana"?

Gosti Usijanja

Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije

dr Dragan Petrović, naučni savetnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu

Urednica i voditeljka Silvija Slamnig