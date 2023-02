NEZAPAMĆEN ZLOČIN U BERLINU: Bebisiter (19) odveo petogodišnju devojčicu u park, prolaznici je našli kako NEPOMIČNO LEŽI

Bebister (19) osumnjičen je za ubistvo petogodišnje devojčice u Berlinu.

Naime, on je devojčicu sa još troje braće i sestara izveo u park. Mališani su se bezbrižno igrali, sve dok se devojčici nije išlo do toaleta, piše News in Germany.

Tada ju je odveo u nepoznatom pravcu i zamolio ljude u parku da pričuvaju ostalu decu.

Nakon sat vremena se vratio bez devojčice i uspaničeno rekao da ju je izgubio.

Nestanak je prijavljen policiji i započela je velika akcija u kojoj je učestvovalo više od 100 policajaca, a podignuti su i helikopteri kako bi se pregledao svaki deo grada,

Posle nekoliko sati nekoliko stotina metara dalje devojčicu koja nepomično leži pronašli prolaznici u Burgerparku.

Na telu je imala ubodne rane. Reanimacija je bila neuspešna. Dete je helikopterom prebačeno u bolnicu, gde je preminulo.

Bebisiter je uhapšen ubrzo nakon toga i trenutno je jedini osumnjičeni za ubistvo.

(Kurir.rs/Nova.rs)