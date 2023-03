KAKAV F-35 ILI SU 57, NEGO MMU: Turska uspešno završila zemaljska testiranja svog domaćeg borbenog aviona 5. generacije

Nacionalni borbeni avion MMU koji je novi turski borbeni avion 5. generacije uspešno je završio zemaljska testiranja koristeći svoj motor i uskoro se očekuje njegovo poletanje i letna ispitivanja.

Milli Muharip Uçağımız piste çıkarak motor çalıştırma testini yaptı Yüce milletimize hayırlı olsun...#MMU #TFX pic.twitter.com/63Bw3FhEWY — Şükrü YILDIRIM (@SukruYildirimim) March 17, 2023

Projekat nacionalnog borbenog aviona 5. generacije sa čime bi se Turska svrstala u red zemalja pored SAD, Rusije i Kine kao zemlja koja razvija borbene avione smanjenog radarskog odraza takozvanih stelt karateristika.

🔴 MİLLİ MUHARİP UÇAĞIMIZ SAHNEDE Dünya'nın en yeni beşinci nesil savaş uçağı hangardan çıktı; Bu uçak, Ankara'da Türk mühendisleri ve teknisyenler tarafından üretildi. Türkler, beşinci nesil savaş uçağı üreten beşinci ülke oldu. ‼️#MMU #TFX #Uçak #SavaşUçağı pic.twitter.com/e02LWu7Z9E — Anka Analiz 🇹🇷 (@AnkaAnaliz_TR) March 17, 2023

Projekat je pokrenuo SSB Odbrambena industrija, a zadatak izrade poveren je kompaniji TAI. Nedavno, odnsno 5. februara MMU je testirao svoje mlazne motore, što je označio početak testova na zemlji, kretanje aviona po pisti, ubrzavanje, usporavanje, provera rada motora u svim režimima..

Sa ovim je završen uspešno prvi krug testiranja, što je uvod u javnu promociju koja će se dogoditi u subotu 18.marta 2023 godine sa čime će biti ozvaničen početak nove ere u turskoj avijaciji.

Nacionalni borbeni avion je deo projekta Turske da razvije sopstvenu borbenu letelicu 5. generacije koristeći sopstvene snage u razvoju, kao i komponente. Projekat je zvanično pokrenut 5. avgusta 2016., a letelica bi svoj prvi let trebala je da izvrši 2026. ali je taj rok smanjen za kraj 2023. godine.

Koliko je poznato u svrhu opitovanja biće izražena tri prototipa u verziji Blok 0 i jedan u verziji Blok 1. Svi bi trebali da budu završeni do 2026. čija godina jec navedena kao krajnji rok. Od 2029. trebala bi da krene serijska proizvodnja i to 10 MMU u verziji Blok I A i C.

Taktičko tehničke karateristike MMU

Dimenzije; dužina 21 m, visina 6 m, raspon krila 14 m

Brzina: 1, 8 maha

Maksimalna visina leta oko 17.000 m

Nosivost 2 tone ubojnih sredstava

Kurir.rs/A.M.