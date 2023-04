Trka za kandidata Demokratske stranke za predsedničke izbore u Sjedinjenim američkim državama, koji će biti održani u novembru 2024. godine, biće zanimljivija nego što se očekivalo!

Na megdan Džozefu Bajdenu (80), aktuelnom šefu Bele kuće, izaći će Robert Kenedi Džunior (69), sin ubijenog senatora Roberta F. Kenedija, rođenog brata Džona F. Kenedija, američkog predsednika, koji je takođe ubijen u atentatu.

Suprotno očekivanjima, Robert Kenedi Džunior nije tipičan predstavnik demokrata. On je poslednjih godina privlačio pažnju javnosti svojim antivakserskim nastupima. Zbog toga mu je Instagram ukinuo nalog 2021. godine, a kao obrazloženje je navedeno "uporno širenje opovrgnutih tvrdnji".

Advokat Milan Đukić gostovao je u emisiji Puls Srbije gde se dotakao ovog kandidovanja Roberta Kenedija Džuniora.

- Robert Kenedi Džunior ima jednu bogatu i kontroverznu biografiju. On dolazi iz jedne ugledne porodice demokrata gde imate jednog bivšeg ubijenog predsednika Džona Kenedija, njegovog oca Bobija Kenedija koji je bio državni tužilac i ministar pravde i kandidat na predsedničkim izborima koji je imao jako velike šanse da pobedi - rekao je Đukić i dodao:

- Međutim, Robertova biografija je prilično čudna. Njega su u mladosti povezivali kao nekog ko je koristio heroin, pa je to prošlo. Advokat je, bavi se zaštitom životne sredine i vodi one akcije čišćenja reke Hatson. Takođe ono što je u prvom planu danas je da je zvezda antivakserskog pokreta.

02:50 KENEDI NEMA ŠANSE PROTIV BAJDENA! Đukić smatra da je antivakser najslabiji izazivač: ČAK NI FAMILIJA NIJE UZ NJEGA

- On je podneo svoju kandidaturu i bio bi izazivač Džo Bajdenu. Međutim, on nema baš podršku svih iz familije Kenedi. Naprotiv, mislim da su se svi ograđivali od njega. U toj priči je on prilično usamljen. Mislim da je u demokratskoj partiji stvar poprilično jasna. Neki ozbiljan izazivač unutar demokratske partije svakako ne bi bio gospodin Kenedi. Mislim da on tu ima najmanje šanse da izazove Bajdena - istakao je Đukić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs