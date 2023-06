UŽIVO! SPECIJALNA EMISIJA NA KURIR TV: VOJNA POBUNA U RUSIJI! Mlakar otkrio šta će biti sa Vagnerom: DOBIĆE NOVOG ŠEFA

Plaćenička paravojna formacija Vagner na čelu sa Jevgenijem Prigožinom sprovodi vojnu pobunu u Rusiji!

Oni su zauzeli grad Rostov i zaputili su se ka Moskvi, a ako ne budu zaustavljeni, mogli bi da stignu do večeras!

U međuvremenu su se obratili i predsednik Rusije Vladimir Putin i Jevgenij Prigožin. Putin je optužio grupu Vagner za veleizdaju i pozvao je ruski narod i najbliže saradnike na jedinstvo i borbu protiv onih koji su, kako je rekao, Rusiji zaboli nož u leđa.

S druge strane, Prigožin tvrdi da nije izdao, ali poručuje da se neće predati i da s naoružanom vojskom hrli ka Moskvi! Uz predsednika Putina stao je čečenski lider Ramzan Kadirov koji je ekspresno poslao svoje jedinice u Rosov.

Najnovije informacije: Prigožin prihvatio predlog Lukašenka Šef Vagnera Evgenije Prigožin prihvatio je predlog beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka da zaustavi kretanje svog konvoja i da preduzme korake ka deeskalaciji, saopštila je pres služba beloruskog predsednika, prenosi Sputnjik. Kako se navodi, Lukašenko je razgovarao sa Prigožinom nakon što se o tome dogovorio sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.

19.15 Prvi gosti specijalne emisije Kurir televizije bili su Biljana Šahrimanjan Obradović, iz Centra za stratešku analizu, Slobodan Dimitrijević, predsednik "Srpsko ruskog pokreta" i Andrej Mlakar, glavnii odgovorni urednik TV Front.

Najpre je voditeljka i urednica Silvija Slamnig upitala goste da li je ovo veleizdaja ili opravdana pobuna Vagnera.

- Rusija gleda ovo kao veleizdaju i pobunu. Mi smo videli da je glavni ključni segment Putinovog govora to da je spomenuo Vagnerovce i da nije striktno spomenuo Prigožina, i da je spomenuo još neke ljude koji će odgovarati. To govori da on smatra da postoji još veleizdajnika u tom krugu. Zasigurno sada Vladimir Putin ne zna kome da veruje u ovom trenutku, ne zna ko je izdajnik i ko je sve ovo organizovao - rekla je Šahrimanjan Obradović.

foto: Kurir televizija

- Odgovor na pitanje ne može da bude crno beli. Mislim da je bliže veleizdaji nego opravdanoj pobuni, ali mogao bih da pronađem i nekakva opravdanja za pokušaj da se skrene pažnja na ozbiljno dešavanje i da se probudi Rusija. Mislim da je Putin u problemu, ali isto tako se nadam da će stvari biti pod kontrolom - rekao je Dimitrijević.

foto: Kurir televizija

- Kada se gleda iz ugla Kremlja ovo je izdaja. Iz ugla Vagnera je potez iz očaja i pokušaja da se dobije nešto, a realno neće dobiti ništa. Ostaće u ruskoj istoriji prikazan kao izdajnik, od heroja je postao izdajnik. Reći ću vam ekskluzivu. Ruski predsednik i Prigožin su se čuli telefonom danas i Putin mu je rekao ako si hteo uspeh zašto nisi otišao na Kijev, a ne ovo. Prigožin mu je prekinuo vezu. Od ovog trenutka on je za Rusiju i za Ruse izdajnik, biop je heroj, a sada je postao niko i ništa - rekao je Mlakar.

foto: Kurir televizija

19.27 Prema najnovijim informacijama Prigožin je prihvatio predlog Lukašenka da zaustavi kretanje svog konvoja i da preduzme korake ka deeskalaciji.

Dimitrijević smatra da se iza svega krije sukob između Jevgenija Prigožina i Sergeja Šojgua.

- Mislim da je ovaj sukob nažalost sukob Prigožina i (ruski ministar odbrane Sergej) Šojgua. Njih dvojica ne skrivaju animozitet koji imaju prema onom drugome i preteralo se u svemu tome. Prigožin je prekardašio i potpuno je jasno da će stati. Nije on Napoleon niti će ikada biti - rekao je Dimitrijević.

foto: Kurir televizija

Mlakar se dotakao najnovijih informacija o prihvatanju predloga i šta će se desiti Prigožinu nakon toga.

- Ne verujem da je Prigožinu život ugrožen nakon ovoga. Da je njemu stvarno život ugrožen njemu bi glava bila skinuta još sinoć. Cela priča je krajnje sumnjiva. Prigožin je hteo da bude ministar odbrane, umesto Šojgua, a to je njegova zla kob. Nikada on nije imao ambicije da bude Putin umesto Putina, ali imao je ambicije da budde Šojgu umesto Šojgua. Još jedna zanimljiva stvar. Svi tenkovi koji su rano jutros ušli u Rostov i koji su se kretali imali su navučenu ceradu na tipovskoj cevi - rekao je Mlakar.

foto: Kurir televizija

Potom se osvrnuo na sam Vagner i naveo šta će biti sa njim.

- Vagner će opstati i dobiće novog komandanta, a onda će taj komandant vremenom početi njih da slabi. Da li će opstati? Verovatno hoće. Neće verovatno biti na teritoriji Ukrajine, ali je i dalje to organizacija koja je sposobna da izvodi operacije. Oni će odlučiti ko će biti taj. Više neće biti solo igrača kao Prigožina koji je igrao kao medijska zvezda. Malo ga je ponela slava, sada smo došli do trenutka da je prešao liniju koju nije smeo da pređe. Možda i Sergej Surovikin bude njihov komandant nikada se ne zna - rekao je Mlakar.

01:56 Mlakar otkrio šta će biti sa Vagnerom: DOBIĆE NOVOG ŠEFA

Šahrimanjan Obradović tvrdi da je ovo bio određeni dogovor između Prigožina i Vladimira Putina da izvrše ovaj takozvani scenario zato što oni gube rat na terenu.

- Nakon svega će biti da će Putin reći da nije on rat izgubio, već je Prigožin moje planove pomešao. Izvinite dragi moji, Prigožin je uradio ovo što je uradio u trenutku kada smo mi napredovali. On ostaje na vlasti. Prigožin možda ostaje sa glavom na ramenima, a Šojgu i Gerasimov odlaze naravno i neće biti tu. To je jedini scenario - navela je Šahrimanjan Obradović.

foto: Kurir televizija

Naredni gosti specijalne emisiji bili su Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost, i Perko Matović, predsednik Centra za nacionalnu politiku.

- Treba videti do kraja, ovo je još nedifinisano. Mi još ne znamo šta je u tom dogovoru, mada s obzirom da ga je Prigožin prihvatio pretpostavljam da neće biti nešto što njega dovodi u opasnost. Ali kako će izgledati njegov povratak? Ja ne mogu da zamislim da će nakon ovako nečega bilo koja linija u ruskoj vojsci želeti da sarađuje sa Vagnerom bilo gde na frontu. Ovde se otvaraju mnogo ozbiljnija pitanja nego samo da li će Prigožinu oduzeti život - rekao je Matović i dodao:

foto: Kurir televizija

- Ne verujem da bi ga ubili iz prostog razloga što bi se onda napravila ideja o žrtvi i što bi kasnije moglo da dovede do još većeg morala za dalje pobune. Dakle to u svakom slučaju ne bi bilo pametno. Naći će se mnogo intelegentiji način.

Miletić smatra da kada se ovakve stvari dese, takva jedinica kao što je Vagner sada, mora da se rasformira.

- Da oni urade nešto na ovakav način i da to nema neke posledice. Ako se to desi mi onda imamo mnogo ozbiljnije probleme u Rusiji nego što zamišljamo. Očekujem da će se desiti zamena komandanta i rasformiranje jedinice - rekao je Miletić.

foto: Kurir televizija

- Ovo je bila dvorska svađa gde je Prigožin podigao svoj ulog, a Putin izgubio taj ulog. Mislim da je pitanje šta će Putin sada da uradi jer se pokazuje da on nema kontrolu nad vojskom. Ovo je neki prelomni momenat. Slično je doživeo i ruski car 1917. godine. Kada je došlo do pobuna određenih jedinica unutar ruske vojske dok se on bavio frontom. Desila se velika revolucija u martu, pa u oktobru. Mislim da je to Staljin uspeo vrlo lepo da kontroliše, ali ovo više nije ta Rusija - rekao je Miletić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs