"RAT ILONA MASKA I ZAKERBERGA JE DOGOVOREN?!" Rabrenović: Kada se "carevi" bore u areni to može značiti ISTORIJSKU PREKRETNICU!

Novi nivo rivalstva dva najveća tehnološka milijardera Marka Zakerberga i Ilona Maska, vlasnika Tvitera uveliko je svetska tema broj 1 u sferi onlajn biznisa, IT- sektora i društvenih mreža.

Zakerberg, čelnik kompanije Meta u čijem su vlasništvu Fejsbuk i Instagram, najavio je da u četvrtak pokreće novu aplikaciju sličnu Tviteru.

foto: Tim Edukacija

Aplikacija koja se zove Threads (Nizovi) biće dostupna za kupovinu preko Ep Stora i biće povezana sa Instagramom. Ova ideja došla je kao dobar biznis plan Zakerberga jer su u međuvremenu, iz Tvitera objavili da će se korišćenje popularne korisničke kontrolne table, Tvitdek, naplaćivati.

To je najnoviji Maskov potez koji pokušava da navede korisnike Tvitera da se pretplate na korišćenje ove društvene mreže, i steknu Tviter Blu (Plavu kvačicu pored imena). Mask je prošlog vikenda ograničio broj tvitova koje korisnici mogu da vide. BBC smatra da bi ova nova Metina aplikacija mogla da bude velika pretnja za Twitter, pošto je Mark Zakerberg i ranije "pozajmljivao" tuđe ideje i uspešno ih sprovodio u delo pa je tako Instagram "Reels" kopija TikToka, a Instagram "Stories" veoma liči na aplikaciju Snapchat.

foto: EPA Ludovic Marin Pool

Meta ima resurse da se nadmeće sa Twitterom, čak i određenu stratešku prednost pošto će aplikacija Threads biti povezana sa stotinama milionima naloga na Instragramu i neće morati da počinje od nule kao njeni konkurenti.

Kako biznis ne poznaje granice, i kako bi i drugi mogli da iskoriste ovaj sukob u svrhu profita, italijanski ministar kulture Đenaro Sanđulijano došao je na ideju da organizuje tuču u kavezu između vlasnika Mete, odnosno Fejsbuka, Marka Zakerberga i vlasnika Tvitera Ilona Maska. Da sve bude još bizarnije, ukoliko do nje dođe, održaće se ni manje ni više nego u čuvenom Koloseumu u Rimu.

foto: AP Domenico Stinellis

Nekada je tu masa posmatrala borbe gladijatora, dok bi ove godine mogli da gledaju pravu tuču giganata svetskog onlajn biznisa. Mask je svog kolegu Zakerberga izazvao na borbu u kavezu, što je ovaj i prihvatio. U proteklim nedeljama na društvenim mrežama uveliko je trajala debata između njih na tu temu, a Ilon Mask je čak objavljivao fotografije sa treninga.

Da li se sprema obračun veka između Maska i Zukerberga? Kako kompanija planira da na novoj društvenoj mreži privuče korisnike sa decentralizovanih platformi?

Na ova i druga pitanja u emisiji Usijanje odgovaraju Nikola Jagodić stručnjak za društvene mreže iprofesor Mihajlo Rabrenović stručnjak za strategijski menadžment.

foto: Kurir televizija

- Svet u kome živimo je svet velike konkurentnosti. Kompanije i proizvodi o kojima goivorimo su proizvodi za masovne komunikacije i očigledno je da su dvojca rivala jako vešti u slanju medijskih poruka i pravljenju medijskih senzacija. Za tržište se oni ne bore samo kvalitetom svojih proizvoda već i atraktivnošću svojih PR službi. Kada govorimo da o plasiranju nove platforme koja je konkurent tviteru meni se čini da je to dobra ves za čovečanstvo, jer to može da donese demonopolizaciju, pa tviter možda zbog toga i dustane od odluke da naplaćuje usluge - rekao je Rabrenović i dodao:

- Očigledno je da se tviter sada obraća onima koji žele jednu vrstu eksluziviteta. On možda gubi nekoga ko je delimično radoznao, a ne može da ima pristup. Kada je reč o ovom rvanju koje je najavljeno, bio sam skoro u Rimu i setio sam se da su se u antičko doba i rimski carevi, a ne samo robovi borili u koloseumu ali to je ujedno bio i početak propasti rimskog carstva. Videćemo da li je i ovo kraj nekog carstva ili je reč o nekoj krizi, ili pak o poslednjem načinu da se zadrži neka pozicija na tržištu.

foto: Kurir televizija

Jagodić je konstatova da se na tržištu društvenih mreža dogodila velika revolucija.

- U suštini na tržištu društvenih mreža dešava se velka revolucija jer se sve menja. Fejsbuk i jutjub su bili sa nama baš dugo. Nije su tu ništa mnogo menjalo. Bilo je nekolio aplkacija, ali one nisu unele suštinske promene. Sada se totalno promenio način komunikacije u smislu toga kako danas ljudi konzumiraju sadržaj na internetu. Ljudi traže brz sadržaj i sadržaj koji je vredan. Mnogu kritikuju Maska zbog naplaćivanja Tvitera, ali on pokušava da da od tvitera napravi mrežu koja će pružati korisnicima sadržaj koji je vredan,a to znači onaj koji ih zanima.

Objasnio je razliku u funkcionisanju algoritma tvitera od pre tri meseca, kao i koja je ključna razlika između poslovnog modela Maska i Zakerberga.

07:17 RAT ILONA MASKA I MARKA ZAKERBERGA DOGOVOREN?! Rabrenović: Kada se carevi bore u areni to može značiti ISTORIJSKU PREKRETNICU!

- Tviter je promenio svoj algortitam u poslednjih tri meseca. Ranije je on funkcionisao tako što izbacuje ono što je aktuelno u prethodnih 24 sata, dakle ono što je vruće. Sada, međutim, izlazi ono što je vredno tj ono što vas zanima. On hoće da kad uđemo na tviter mi vidimo ono što nas zanima i iz čega bi mogli da učimo - kaže Jagodić i dodaje:

- To je malo Sizifov posao, jer zašto neki kreator sadržaja ili influenser plaćao neku plaformu kad može da koristi neku drugu besplatno. Ključna razlika je u tome što Zakerberg hoće da daje besplatno korušćenje društvenih mreža korisnicima, a da naplaćuje oglašivačima koji sena mreži reklamiraju, dok Maska ne želi da zarađuje od oglašivača, već direktno od samih korisnika, ali da ima za uzvrat pruža adekvatan i koristan sadržaj.

