"AKO UKRAJINA IZGUBI, TO BI BIO PORAZ NATO-A BEZ OPORAVKA!" Antić tvrdi: Samo oni stoje iza rušenja hidrocentrale Kahovka

Raste rizik od nuklearne katastrofe u Zaporožju.

Ova rečenica ledi krv u žilama i mnoge sa razlogom podseća na scenario nuklearne katastrofe u Černobilju. Prema poslednjim informacijama ljudi koji žive u blizini nuklearne elektrane pripremaju se za najgori scenario nakon što je prošlog meseca srušena kritična brana hidroelektrane Kahovka, zbog čega je ugroženo snabdevanje vodom potrebno za hlađenje nuklearnih reaktora elektrane.

Sa druge strane, elektrani pretnja nije samo nedostatak vode za hlađenje nego i mogućnost direktnog udara projektila koji bi mogao momentalno da izazove nemerljivu štetu.

O ovoj situaciji danas razgovarali su voditleji "Pulsa Srbije" sa stručnjakom za međunarodnu bezbednost Nikolom Antićem i urednikom portala nacija.net Filipom Kalmarevićem.

foto: Kurir tv

"Posle rušenja hidrocentrale Kahovka, sve je moguće", siguran je Antić.

- I ne samo posle toga, objasnio je, nego kad pogledate kako se vodi, kako teku oružani sukubi sve govori da neki ludi ljudi upravljaju svim tim. Znači evo ovu poslednju ofanzivu, koja teče od 4. juna pa do danas, vidimo da su gubici koje Ukrajinska strana trpi zaista zastrašujući. I vidimo da neko ko planira takve operacije, da se izgleda vodi devizom da nema tog zida koji se ne može srušiti sa tvrdim ljudskim glavama - rekao je i dodao:

I očigledno je da tako nešto ne može da radi neko kome je stalo do tog naroda, nego to radi neko ko izgleda da nije Ukrajinac. I na koga mislim to je opšte poznato. Ja mislim da je centar i gde se donose političke odluke i gde se donose odluke o tome kako će taj rat da teče, da se nalazi u Vašingtonu, a ne u Kijevu. A da su ljudi koji se nalaze u Kijevu samo marionete koje izvršavaju ono što se iz Vašingtona od njih traži. I sad to mogu da potkrepim sa jako puno činjenica - naveo je u nastavku:

- Činjenica sa kojima to mogu da potkrepim su izjave nekih britanskih zvaničnika i britanskih vojnika koji kažu da Ukrajina mora da porazi strateški Rusiju, jer ukoliko bi tu pretrpela poraz, da bi to bio u suštini poraz NATO-pakta od koga NATO-pakt ne bi mogao da se oporavi za dugi niz decenija, i da bi ruska strana bila dominantna vojna sila na prostoru Evrope. S obzirom na to da ova borbena dejstva u Ukrajini trenutno izvode većinom ukrajinskih vojnici uz pomoć Zapada u tom materijalnom faktoru, znači u dostavljanju naoružanja i vojne opreme, kao i u tom obaveštajnom segmentu planiranja samih operacija i s obzirom da su gubici njihovi za ovu godinu i po dana zaista veliki,te da je negde oko 8 miliona ljudi koji su bih napustili Ukrajinu od perioda 2014. do 2022. pa još 10 miliona od početka vojne operacije, pa dodate na to ranjene i poginule, njihov kapacitet za mobilizaciju ljudskog faktora je sve manji i manji.

07:25 AKO UKRAJINA IZGUBI, TO BI BIO PORAZ NATO-A BEZ OPORAVKA! Antić tvrdi: Samo oni stoje iza rušenja hidrocentrale Kahovka

Čini se da je ovo što su sada uspeli da podignu, ono poslednje što su uspjeli da dignu i ono što mogu da dižu je samo treći poziv, nastavio je Antić.

- To su starci preko 60 godina i deca. I ovo tvrdim na osnovu toga kad pogledamo ko su ljudi koji su zarobljenici u poslednjih meseci i po dana od strane oružanih snaga Ruske federacije, vidimo da je najmlađi vojnik među njima 42 godine, a da najstariji ima 61. Uz sve to, zauzimanjem Odese i izlaskom Rusa u Deltu-Dunava, totalno bi se promenila i sama geostrateška pozicija Rusije, njen uticaj na neke zemlje istočne Evrope kao što su Bugarska, Rumunija, Srbija i Mađarska, pa i sama Italija. Jednostavno, SAD to ne mogu sebi da dopuste zato što gube i u ovom ekonomskom delu ovog specijalnog rata - smatra Antić.

Neke stvari će da poljuljaju poziciju SAD u svetu.

- Prvo, ekonomska situacija u samoj Evropi, pa onda ta neka dedolarizacija, pa onda gubitak nekih savjeznika tradicionalnih koji imaju na ovom Bliskom Istoku, pa onda uvođenje te neke nove valute gde Sjedine Američke države više neće moći da štampaju pare bez pokrića i da sa njima finansiraju sve to što su finansirali i što su radile do sada. Ne kažem da će to da uništi Sjedine Američke države, ali će značajno da poljulja njihovu poziciju u svetu koju su imali od završetka hladnog rata do danas gde su bili neprikosnovena svetska sila koja je svoju volju snagom svog oružja nametala kome je htela i kako je htela - tvrdi Antić.

foto: Kurir tv

Kalmarević se složio sa Antićem.

- Znači, igranje rata na samim ivicama te nuklearne elektrane, najveće u Evropi, dovodi u rizik ne samo Ukrajinu i Rusiju ne samo susedne zemlje, nego čitav taj jedan pojaz. Znamo poučeni iskustvom iz kraja prošlog veka da, u zavisnosti, od duvanja vetrova. To može da pogodi skoro čitav u Evropu! - upozorio je Kalmarović.

On je dodao da brana koja je bila urušena, samo pogoršala već tešku situaciju.

- To je zaista nezamislivo i ono što bi trebalo da bude negde glavni prioritet, bar u tom delu, u tom geografskom delu obema stranama, jeste da bilo kakva dejstva u okolini same nuklearne elektrane, bilo kakva vojna dejstva, prestanu i da slučajno ne dođe do neke vrste eksplozije koje bi mogle da budu katastrofalnih razmera. Sama elektrana, odnosno ta brana koja je bila urušena, što ste vi rekli u vašem uvodu, dosta je pogoršala samu situaciju. Međutim, slušam neke stručnjake koje govore o tome kako trenutno u rezervoarima imaju dovoljnu količinu vode za hlađenje tih reaktora, da je trenutno situacija pod kontrolom - rekao je Kalmarović i zaključio:

- Ali u ovom trenutku meni je lično deluje da je to vrlo lako nekim aktom nesmotrenosti sa jedne ili druge strane može da dovede do katastrofalnih posljedica.

