"ZBOG 11. I 12. JULA POSTOJI STRAH OD TREĆEG SVETSKOG RATA!" Stručnjaci analiziraju: Nuklearka, zastrašivanje ili realna okolnost?

Situacija oko nuklearne elektrane Zaporožje je napeta, a dve strane, ukrajinska i ruska, međusobno optužuju jedna drugu za moguću sabotažu.

Portparol ruskog predsednika, Dmitrij Peskov, tvrdi da je rizik od sabotaže kijevskog režima zaista visok.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je u telefonskom razgovoru sa francuskim kolegom Emanuelom Makronom da ruske snage spremaju "opasne provokacije u Zaporožju".

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije, koji su diskutovali o aktuelnoj temi, su Aleksandar M. Gajić, iz Centra za društvenu stabilnost i stručnjak za spoljnu politiku Branimir Đokić.

Đokić je prvo odgonetnuo da li su pomenute najave tu radi zastrašenja ili postoji realna opasnost da tako nešto može da se dogodi:

- Svakako da postoji psihološki momenat kada pretite nuklearnim incidentnom. Pola Evropa i Azije bi se našlo u opasnosti. Lično smatram da do toga neće doći, jer bilo koja strana da to uradi uništiće i svoje snage i teritoriju. O nuklearci se priča od prošle godine, a svakako da postoji opasnost, ali je više to u svrhe psihološkog momenta kako bi se zastrašio i Zapad. Tada Zapad može, strahom, načiti poteze koji su Rusiji u korist.

Potom se Gajić osvrnuo na tvrdnje da se ovim provocira Zapad kako bi zaista ušao u sukob, pa je rekao da li je Zapad spreman da maltene započne Treći svetski rat:

- Sve to je i te kako interesantno i povlači mnoge stvari, a pogotovo ako uzmemo u obzir samit koji će se održati u Litvaniji (11. i 12. jul) i vidimo upravo ta insistiranja od strane Kijeva i Zelenskog o prijemu Ukrajine u NATO. To je jedan od najvećih razloga za bojazu i suzbijanje potencijalnog Trećeg svetskog rata. Ukoliko se Ukrajina, u ovoj situaciji, primi u NATO i on počne da je štiti, kao što piše u članu pet vašingtonskog sporazuma. Onda će se i Amerika svrstati kao jedna od učesnica ovog rata, a to će izazvati eskalaciju situacije, za početak, u istočnoj Evropi.

Gajić je rekao da je veoma značajan faktor Poljske za pomoć Ukrajini:

- Poljska se izdigla, u ovom trenutku, kao jedan od veoma važnih faktora, a pre svega sa političkog aspekta. Bukvalno je bacila u senku uticaj Nemačke i Francuske, prosto ona predvodi inicijativu prema daljen nastupanju i pomoć Ukrajini.

