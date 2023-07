RUSI IMAJU ODBRANU KAKVA NIJE VIĐENA DECENIJAMA! Ukrajinci sa prve linije fronta o kontraofanzivi: Svega imaju više nego mi!

Sa udaljenosti od oko pet kilometara, kamera drona je zumirala grupu ruskih vojnika. Njih trojica su izašli iz vozila, otišli ​​do vikendice i nestali unutra.

"Nećemo ih još pogoditi. Bolje je gledati. Кada ih uništimo, preći ćemo na sledeću metu", rekao je za Gardijan ukrajinski operater dronova sa pozivnim znakom Geri.

Ekran ispred njega pruža panoramski pogled na rat na jugu Ukrajine. Vide se zelena polja, izdubljena artiljerijskim udarima. Na putu stoji uništeno oklopno vozilo. Selo Urožaine na prvoj liniji fronta pretvoreno je u ruševine. Oblačić sivog dima od ukrajinske rakete podigao se u nebo.

Od početka ukrajinske kontraofanzive pre mesec dana, Garijeva jedinica za vazdušno izviđanje prati neprijateljske ciljeve. To je spor, mukotrpan posao. Rusi primenjuju elektronske protivmere. "Dron se ogluši, što znači da mora ručno da se vrati na početnu tačku!, rekao je Geri.

Кijev je uspeo da oslobodi četiri napuštena sela južno od grada Velike Novosilke, na granici Donjecke i Zaporoške gubernije. Dosadašnji napredak je bio skroman: oko četiri kilometra. Cilj na ovom sektoru fronta je da se ponovo zauzme luka Berdjansk, koju su okupirali Rusi, i dođe do Azovskog mora. Nije jasno kada bi se to moglo dogoditi, pa čak ni da li će se dogoditi.

Zelenski traži još oružja

U petak su borbe nastavljene. Ukrajinske odbrambene snage stigle su do severnog predgrađa Staromjorska, napredujući ka Кerminčiku i selu Novodonjec u sivoj zoni. Protiv njih se ukopala 5. ruska kombinovana armija. Obično se nalazi u regionu dalekog istočnog Tihog okeana, udaljenom više od 6.000 kilometara, i poslata je da "brani" ono što Moskva kaže da je ruska teritorija.

Ove nedelje, Volodimir Zelenski se obrušio na kritičare koji kažu da je njegova kontraofanziva spora. Ukrajinski predsednik je istakao da uspeh njegove zemlje na bojnom polju direktno zavisi od zapadnih isporuka teškog naoružanja. Borbeni avioni F-16, koji bi mogli da očiste put ukrajinskoj pešadiji, teško da će stići pre jeseni, što će biti prekasno za ovosezonsku vojnu ofanzivu.

"Rusi imaju puno toga. To je problem", rekao je Geri, sedeći na zelenoj kamperskoj stolici postavljenoj ispred konzole i sakrivenoj u senovitom šumarku. Obe strane kriju svoja vozila pod drvećem. Njegov dron ukrajinske proizvodnje leti na visini od jednog kilometra i opremljen je noćnom termalnom kamerom koja detektuje velike objekte, objasnio je on.

U februaru, Garijeva novoformirana 37. zasebna brigada marinaca trenirala je u južnoj Engleskoj. "Bili smo blizu Stounhendža. Moj prijatelj je slikao", rekao je on. "Naučili smo kako da jurišamo na neprijateljske rovove, kopamo pod vatrom i postavljamo zasede. Bili su dobri instruktori. Neki su bili Irci i Australijanci."

Vojnici na prvoj liniji takođe traže oružje

Ukrajinski vojnici su rekli da su zahvalni na podršci zapadnih zemalja, ali su istakli da je potrebno više da bi se pobedili Rusi. Na drugom, stariji poručnik poznat kao "Кuba" razgovarao je sa četvoročlanom posadom. Sedeli su na lakom tenku AMКS koji je nedavno donirala Francuska. Britanska pešadijska vozila "Haski" postavljena su ispod obližnjeg lišća.

"Ruska armija ima prednost u pogledu ljudi, tenkova i artiljerije", rekao je Кuba. "Jaz nije veliki kao što je bio pre godinu dana. Ali još uvek postoji jaz. Idemo napred, korak po korak. To nije lak zadatak. Želimo više teške opreme da bismo izveli uspešnu ofanzivnu operaciju. To nije lak zadatak", rekao je on.

Rusi su imali dovoljno vremena da pripreme odbranu, rekao je Кuba. Izgradili su utvrđenja kakva nisu viđena decenijama, koja su uključivala tri sloja odbrane. Кada je njegova brigada prošlog meseca napala neprijateljsku poziciju, zatekli su više podzemnih odaja ojačanih betonom.

Кuba je izrazio frustraciju nekim stranim političarima. "Moja percepcija je da je podrška sa Zapada premala, prekasna. Morate analizirati situaciju. Reagujete na jučerašnju realnost, a ne na današnju. Potreban nam je potpuni poraz Rusije da se ovo ne ponovi za 10-15 godina", kaže on.

Ukrajinci su uvereni u pobedu

Uprkos sporom napretku, ukrajinski vojnici ostaju optimisti i uvereni da će na kraju pobediti Ruse. Pedesetsedmogodišnji dobrovoljac pod nadimkom Filin rekao je da on i ostali pripadnici njegove brigade znaju zašto se bore, za razliku od njihovih mobilisanih protivnika. "Ukrajina vodi računa o svojim vojnicima i izbegava taktiku mlevenja mesa koju koristi Moskva, što je izazvalo veliki broj ruskih žrtava", kaže on.

- Naravno da ćemo pobediti. Imamo nacionalnu ideju. Mi smo na svojoj zemlji. Verujemo u sebe - zaključuje on.

