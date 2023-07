JEDNA POJAVA BUDI VELIKU SUMNJU DA JE PRIGOŽIN ŽIV! Advokat: Bilo bi diletantski da se on eliminiše dok ima toliku popularnost

Od večeri 24. juna kada je Jevgenij Prigožin sa svojom plaćeničkom paravojnom grupom Vagner krenuo na Moskvu u pokušaju vojnog puča, analitičari su rekli samo jedno - Putin mu ovo neće oprostiti! Svi su se pitali koja kazna će uslediti.

foto: Printscreen Flightradar, Handout/AFP/Profimedia

Mada se u početku činilo da je predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izgladio stvari, vrlo brzo su krenule glasine da Prigožina nigde nema, da je u zatvoru, ali i da možda više nije živ. Tako je Prigožin od čoveka koji je bio glavna zvezda telegrama direktno sa fronta, dospeo do potpunog muka. Spekulacije je pojačao bivši američki general Robert Abrams koji je svoje pretpostavke da Prigožin nije živ podelio sa svetom, što je preneo Njujork post.

foto: EPA-EFE/VLADIMIR ASTAPKOVICH/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL MANDATORY CREDIT, AP

- Šef pobunjeničke plaćeničke grupe Vagner Jevgenij Prigožin verovatno je ili mrtav ili je u zatvoru, a njegov veoma popularan sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom nakon njegove neuspele pobune je verovatno lažiran - rekao je Abrams.

Prigožin, inače, nije viđen u javnosti od pobune 24. kada se pričalo da je u Belorusiji, a prošle nedelje je Lukašenko rekao da nije u njegovoj zemlji, već da se nalazi u Rusiji.

Živ ili mrtav? Slobodan ili u zatvoru? Pita se celi svet. O ovome, ali i o stanju na frontu, u emisiji Usijanje govorili su prof. Branko Nadoveza, naučni savetnik Instituta za noviju istoriju i Branko Pavlović, advokat

- Šta je konretno sa njim možemo samo nagađati. Te informacije nema niko. To nije bila pobuna već nezadovoljstvo. Trebalo je uz posredovanje Lukašenka da se stvori jedna nova strategija u nastupu Ukrajine. Definitivno je odlučeno da će Ukrajina biti članica NATO pakta. Prigožin verovatno stoji iza ideje da se Ukrajina porazi i da se celokupna njena teritorija prisajedini Rusiji što je sasvim legitimno sa stanovišta međunarodnog prava - rekao je Nadoveza i dodao:

foto: Kurir televizija

- To nezadovoljstvo počelo je još od Hersona koji je napušten bez ikakvog razloga. On je došao u sukob sa određenim ljudima oko Putina. Sad je pitanje šta se događa u Moskvi. Prigožin je imao ideju pobede Rusije u Ukrajini, a sada neki oko Putina koji su pod uticajem zapada imaju drugačije ideje, da Rusija kapitulira sa katastrofalnim posledicama po nju, kao što je bilo u vreme Gorbačova. Sećam se u memoarima Borislava Jovića kada je on tražio pomoć od Gorbačova. Tada je rekao da zapadne sile rade na razaranju SFRJ na šta mu je Gorbačov odgovorio: "Pa to rade i nama u Moskvi".

Pavlović smatra da je velika verovatnoća da Progožin nije likvidiran niti uhapšen.

- Ne mislim ni da je u zatvoru ni da je mrtav. Ja mislim da to jeste bila pobuna, makar u onom periodu kada je Purin izašao sa svojim obraćanjem naciji i dok Prigožin nije rekao jedinicama da se vrate. U tom trenutku kada formacija ne sluša nadređene strukture to se zove pobuna.

Ocenio je da je u trenutno u toku rasformiravanje jedinice Vagner.

foto: Kurir televizija

- Radi se o rasformiranju jedinice koja se pobunila. Čim se jedna oružana jedinica pobuni ona mora biti rasformirana. Kada im oduzmete 2000 komada naoružanja, kao što je sada slučaj vi ih praktično pretvarate pešadiju i sada ćete ih rasporediti kao popunu na frontu. Radi se o pacifikaciji šireg komandnog kadra Vagnera - smatra Pavlović i dodaje:

- Ne mislim da neće biti uhapšen, ali mislim da sada nije uhapšen. On je medijski vrlo utihuo i to je takođe deo smirivanja tla. Kada ruska vojska krene u ofanzivu, onda je vreme da se Prigožin pozove na odgovornost, jer ne može ostati bez odgovora to nepoštovanje stepena hijerarhije.

Nadoveza je izneo pretpostavku da neoglašavanje Prigožinove porodice navodi na sumnju da možda nije živ.

- Možda je i mrtav, to je velika mogućnost. Možda je i živ. Možda planiraju neke treće akcije sa njim. Čudno mi je da se njegova porodica nije oglašavala. On ima troje dece. Znači da možemo sumnjati da je ubijen. Iza toga stoje mnogo veće stvari. Ponekad je predlagao da bi rusko stanovništvo na teritoriji Ukrajine trebalo biti iskorišćeno u ruskoj akciji. Ruske obaveštajne službe su tu zakazale. Hteo je da aktivira celo to stanovništvo, recimo iz Odese i Harkova koji bi se pomoću njega oslobodili. Tu je ruska obaveštajna služba zakazala - istakao je Nadoveza.

01:24 JEDNA POJAVA BUDI VELIKU SUMNJU DA JE PRIGOŽIN ŽIV! Advokat: Bilo bi diletantski da se on eliminiše dok ima toliku popularnost

Pavlović je mišljenja da situacija u Rusiji nije bitno uzdrmana:

- Ne mislim da je ovo dramatična situacija. Ovde je reč o dva suprotstvavljena načela. Te pojednostavljene izjave Prigožina sigurno su upućivale kritike na račun ruske vojne operacije, a sasvim je normalno da u postoje manjkavosti jedne takve vojne akcije. Ali on i pripadnici njegove jedinice pokazali us se u ratu kao veoma hrabri čime je on stekao veliku popularnost. Nije lako tek tako ga eliminisati i hapsiti ga. Da li bi bilo logično da ga sistem eliminiše dok je još popularan? Ja mislim da ne, jer bi to bio diletantski potez ruske države.

