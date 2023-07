"PVO NIJE REAGOVAO NA DRON, A IZ OVOG PRAVCA JE PUŠTEN" Stručnjaci analiziraju napad na Krim: Sledeći NAPAD Ukrajine za 20 dana!

Moskva je danas optužila Ukrajinu da je uz pomoć Velike Britanije i SAD izvršila napad na most koji povezuje Rusiju i Krim, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Ruski izvori navode da je u napadu poginuo bračni par koji je bio u automobilu na mostu, a njihova 14-godišnja ćerka je teško ranjena.

Služba bezbednosti Ukrajine objavila je na zvaničnim nalozima na društvenim mrežama pesmu čiji stih glasi: „Most je opet zaspao". Most je otvoren 2018. godine i omogućava drumsko i železničko putovanje između Rusije i Krima, koji je pod ruskom upravom od 2014. godine.

Gosti "Usijanja" koji su odgonetnuli ko stoji iza ovog napada su Andrej Mlakar, novinar i Biljana Obradović Šahrimanjan analitičarka Centra za stratešku analizu.

Mlakar je prvo rekao da dron uopšte nije bio registrovan od strane PVO, a okolina mosta je izuzetno gusta sa pomenutom odbranom.

- Nisu korišteni površinski dronovi, već podvodna bespilotna plovila, tačnije britanski Remus. To je jedan izviđački dron koji se koristi za otkrivanje i posmatranje dubina i nalaženje mina. Sada je takav dron prepravljen, odnosno modifikovan i dodat je eksploziv, i on je faktički postao dron kamikaza. Karakteristika ovog napada jeste što se PVO nije oglasio. Inače, u zoni oko samog mosta postavljena je izuzetno gusta PVO zaštita. Niti se čula protivavionska, niti protivraketna odbrana. To ukazuje da niko nije ni video taj dron - započeo je Mlakar, pa nastavio:

- Cela priča je krajnje sumnjiva, ostalo je nejasno odakle je dron lansiran. Britanski Remusi imaju domet do 500 kilometara, pokreće ih litijumova baterija, otprilike su dužine 1,5 do 1,8 metara. To znači da se ponekad može lansirati i sa gumenog čamca. Postoji nekoliko verzija odakle je mogao da dođe dron. Ima nekih naznaka da je došao iz pravca azovskog mora.

Šahrimanjan je iznela tvrdnju za glavni razlog napada Ukrajine na krimski most.

- Bilo je samo pitanje vremena kada će ukrajinska vojska ponovo pokušati da gađa krimski most. Kada su prvi put to uspeli, odmah se znalo da će pokušati i drugi, reći i četvrti put. Smatram da će idući napad na most biti onaj poslednji, a biće u narednih 20 dana. Ukrajina smatra Krim za svoju teritoriju, pa je samim tim krimski most legitimna vojna meta i ovo što se danas desilo. Vidite, dobro je što nema puno žrtava s obzirom da je ovakav napad u pitanju. Međutim, glavni cilj ukrajinske vojske, gađanjem ovog mosta, jeste da preseku logističko snabdevanje ruske vojske. Takođe, jedan od glavnih ciljeva je da se pokaže slabost ruske odbrane - rekla je Šahrimanjan, pa dodala:

- Uspela sam da saznam da je istim tim dronov gađan i brod Makarov, dakle nisu prvi put koristili ovakve dronove. Tu vidimo pukotine ruske vojske koje Ukrajina pokazuje iz dana u dan. Dokazali su da ruski sistem odbrane ne funkcioniše ili ne postoji.

Mlakar se osvrnuo na Vagner grupu, pa je rekao da oni drže pola Afrike:

- Vagner i dalje radi. Vagner sada, faktički, drži pola Afrike. Francuska vojska je napustila pola svojih kolonija kako bi se Vagner naselio na prostoru Afrike. Vagner ogroman novac dobija zahvaljujući rudnicima koje kontroliše. Suština pobune je bila jer je ministarstvo odbrane od njih tražilo da potpišu dokument u kojem će se staviti pod jedinstvenu komandu ruskih oružanih snaga, a to oni nisu hteli zbog nekih svojih iskustava jer je ruska vojska takva kakva je, birokratska, ogromna, glomazna... Prigožinu je upravo to smetalo.

