AMBASADOR HIL ZA KURIR: Rusija ne zna šta radi, IZAZVAĆE GLAD U SVETU! Naveo RAZLOG izlaska Ruske Federacije iz sporazuma o žitu

Svet je pogođen zbog odluke Rusije da izađe iz sporazuma o izvozu žita preko Crnog mora. Izvoz ukrajinskog žita u ratnim uslovima je onemogućen, a kao razlog za izlazak Moskva je navela da se ukrajinske luke koriste za gomilanje vojne opreme, da je sporazum obesmišljen i da je žito završavalo u najbogatijim zapadnim zemljama, a ne u državama gde su gladni".

O globalnoj krizi snabdevanja žitom za Kurir televiziju govorio je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kristofer Hil.

- Kao prvo moram da kažem da je to bio jako dobar sporazum. Svetske zalihe hrane su problem od kovida. Naravno ovaj strašan rat, ova agresija Rusije protiv svog suseda je izazvala još veći problem. Tokom ovog sporazuma oko 13 miliona tona ukrajinskog žita je izvezeno iz Ukrajine. Da bi to gledaoci mogli da da razumeju, reći ću da je to oko 18 biliona vekni hleba. Nešto mora biti urađeno u najskorije vreme, povodom toga. - konstatovao je Hil.

Ocenio je izvjavu ruskog ambasadora u Srbiji Bocan - Harčenka da žito i ne stiže u siromašne zemlje kao neistinitu:

- Znamo vrlo dobro da je ukrajinsko žito stizalo u siromašne zemlje. Kako to znamo? Zato što su u SAD postoji svetski program za hranu. Rusija ništa ne radi u svetskom programu za hranu. Ja ne znam kako oni vode statistiku kada u tom programu uopšte nisu aktivni. Ukrajinsko žito je veoma važno za globalni jug. Zato su neki politički zvaničnici, iz Kenije na primer, okarakterisali ovaj potez Rusije kao nož u leđa! Moramo povratiti uslove da se ukrajinsko žito ponovo može izvoziti.

Istakao je da Rusija mora da prestane sa napadima na brodove sa hranom u Crnom moru.

- Očigledno je da Rusija mora da prestane da napada brodove prepune hrane koja je ljudima potrebna. Rusija misli da mnogo zna o tome, a mi smo ti koji znamo šta to znači za globalni jug. Deca zavise od toga. Verovatno je ta odluka povezana sa željom Rusije da prodaje više hrane. Ono što znamo jeste da ljudi pate. Zemljama globalnog juga je potrebno da dobijaju to žito. Ako jedan zemlja spreči drugu zemlju da to omogući, kao što Rusija sprečava Ukrajinu, a Ukrajina je ogroman izvoznik hrane, onda mogu da razumem da oni to nazivaju nožem u leđa.

Tvrdi da je netačno da je Rusija sporazumom iz kojeg je izašla sprečena da izvozi sopstveno žito.

- Rusija pokušava da proda hranu nekim zemljama, poput Nigera. Čujete često njihove izjave da oni nisu sposobni da izvoze svoje sopstveno žito, a to jednostavno nije tačno. Rusija je bila omogućena da izvozi svoje žito ovim sporazumom. Ne samo da imate zemlju koja ne zna šta radi nego izgleda da još i laže o tome - rekao je Hil i izrazio nadu da če Turska odigradi pozitivnu posredničku ulogu:

- Turska je uvek bila veliki iigrač u crnomorksoij regiji i ona se trudila da povrati taj sporazum. Verujem da Turska može da odigra pozitivnu ulogu u čitavoj ovoj stvari. Ako se sporazum ne povrati to će izazvati gladovanje i visoke cene po kojima zemlje nisu u stanu da priušte hranu. Svet mora da se ujedini protiv ovakve odluke Rusije.

