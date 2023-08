"RUSIMA U UKRAJINI RADILI ISTO ŠTO I NAMA U OLUJI" Šok tvrdnja Kastratovića: Osam godina su ih najstrašnije mučili (VIDEO)

Oružane snage Ukrajine preuzele su odgovornost za raketne udare na mostove preko Čongarskog i Tonkijevog moreuza u Hersonskoj oblasti i na Krimu.

"Oko 15 sati, ukrajinske odbrambene snage pogodile su dva ključna komunikaciona pravca – mostove Čongarski i Geničeski“, navodi se u saopštenju Odeljenja za strateške komunikacije Oružanih snaga Ukrajine.

S druge strane Ukrajinska služba bezbednosti saopštila je da je uhapšen ruski obaveštajac koji je pripremao ruski vazdušni napad u nikolajevskoj oblasti tokom posete predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog, s ciljem da ga ubije.

Gost "Pulsa Srbije" koji je uz pomoć fotografija i retorike uporedio tamošnju ratnu situaciju sa našom iz devedesetih je Luka Kastratović, general major u penziji.

- Specijalna akcija Ukrajine je iznuđena jer su pripremali da naprave pogrom ruskog stanovništva na teritoriji gde žive Rusi, kao što su u "Oluji". To su pripremali i Ukrajinci, njihov režim je posebno slavio Novu 2022. godinu. Ceo Kijev je bio u bakljadi, slavili su rođendan Bandere - započeo je Kastratović, pa nastavio:

KO JE BIO STEPAN BANDERA? Stepan Bandera (1909-1959) bio je ukrajinski nacionalistički lider i politički aktivista. On je najpoznatiji kao vođa Organizacije ukrajinskih nacionalista (OUN) i njenog vojnog krila, Ukrajinske povstanske vojske (UPA), tokom Drugog svetskog rata i perioda posle njega. foto: EPA / Sergey Dolzhenko Bandera je bio zagovornik nezavisnosti Ukrajine od Sovjetskog Saveza i Poljske, te je vodio borbu za stvaranje samostalne ukrajinske države. Njegova uloga i nasleđe su kontroverzni, jer je OUN i UPA takođe pripisivano izvođenje nasilnih akcija, uključujući i kolaboraciju s nacističkom Nemačkom tokom ranih godina Drugog svetskog rata. Nakon rata, Bandera je bio uključen u aktivnosti usmerene na ukrajinsku nezavisnost, ali je 1959. godine ubijen u atentatu u Minhenu, Nemačka. Njegova figura je i danas predmet kontroverzi i različitih tumačenja, i u Ukrajini i izvan nje.

- Banderin fašizam je osnovan 1941. godine, a obnovljen je 2014. godine. Ima knjiga koja je objavila zločin kako su ubijali decu, takođe i slika spomenika ovim anđelima, umesto cveća, tu su stavljene lutke. Ovih dana, kada je analizirana "Oluja", videli smo da su iznete činjenice, da su deca viđali rodbinu kako im odsecaju glave i igraju se sa njom kao sa loptom. Jedan naš list je objavio imena tih porodica, tri Srbina su ostala bez glave. To nije proglašeno kao zločin. Želim da povučem paralelu, šta su Ukrajinci radili u periodu od 2014. godine do 2022. godine, a to je isto kao što su radili nama u Krajini, ali i ono što su nam NATO agresivci radili.

01:02 Luka Kastratović: Ukrajinci rade Rusima isto što su nama za Oluju

