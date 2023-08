"SNAGE U NIGERU ZA BRZO REAGOVANJE U VISOKOJ BORBENOJ GOTOVOSTI" Miletić: Ako napadnete jednog diktatora, OČEKUJTE ODGOVOR DRUGOG

U senci rata u Ukrajini, šefovi država Zapadne Afrike održali su sastanak povodom prošlomesečnog vojnog preuzimanja vlasti u Nigeru.

Razgovor je usledio nakon što je hunta odbila da se povinuje njihovoj ranijoj pretnji da će upotrebiti silu za obnovu demokratije. Iščekujući primirje između Rusije i Ukrajine, koje, čini se, za sada nije na pomolu, da li bi svet već trebalo da strepi od novih ratnih sukoba?

Na ovu temu u jutarnjem programu Kurir televizije govorio je Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost.

- Rat u Ukrajini je otvorio pandorinu kutiju. Velike sile kada ratuju one upale mehanizme na sve strane. Ljudi često brkaju Niger i Nigeriju. U Nigeriji ima nafte, a u Nigeru ima uranijuma. To su dve različite stvari. Niger se nalazi u zapadnoj Africi koja je nekad bila područje francuskih kolonija - rekao je Miletić i dodao:

- Ono što sve te zemlje zbog kolonijalnog nasleđa imaju jeste da se njihovom vlautom upravlja iz centralne banke u Parizu. Tako je napravljen sistem. To je takozvani kolonijalni franak. Predsednik Makron ima ideju da se za nekoliko godina te zemlje same upravljaju svojim valutama, ali ispostavilo se da to nije lako izvodljivo - rekao je Miletić.

Istakao je da u zapadnoj Africi postoji opasnost od ekonomskog kolapsa, ali i od sukoba.

Zanimljivo je da se zato što se novcem centralizovano upravlja one imaju te neke bezbedonosne mehanizme, uključujući i snage za brzo reagovanje. One su stavljene u povišenu borbenu gotovost i vrlo lako može doći do njihove upotrebe.

- Te zemlje su teritorijalno velike, a U Nigeru postoje dve vojne baze, jedna Francuska, a jedna Ameručka. Sad imamo situaciju da je došlo do tog udara. Četiri zemlje su već imale državni udar i postoji opasnost da dođe do domino efekta koji može izazvati ekonomski kolaps, a onda i do ratova jer ti diktatori, sada žele da se udruže. Napad na jednog je napad na drugog.

