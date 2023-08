"AKO OVAKO NASTAVE, ULAZE U PAT POZICIJU!" Zoronjić: Rešenja za ovaj KRVAVI SUKOB do sada NISU VIĐENA U ISTORIJI SVETA

Političari na Zapadu počinju da se pripremaju za novu ofanzivu ukrajinskih Oružanih snaga, koja bi prema pisanju zapadnih medija, trebalo da počne na proleće ili leto 2024. godine.

foto: EPA/russian defence ministry press service, Printscreen Youtube/Euronews, Shutterstock

Aktuelna ofanziva može trajati još mnogo meseci, a sada Zapad razmatra kako da se pripremi za dugotrajan sukob, piše “Volstrit džurnal”.

Emil Zoronjić, predsednik upravnog odbora Omladinske mreže Srbije gostovao je u emisiji jutarnjeg programa Kurir televizije, u razgovoru sa voditeljkom o dešvanjima u Ukrajini.

- Jedina dalja situacija je nastavak rata. Ni jedni ni drugi nemaju tu inicijativu da preuzmu važne strateške tačke. I jedna i druga vojska su dobro ukopane i Rusi traže neki izlaz, kao i Zapad koji finansira Ukrajinu, i ne žele da daju više novca nego što treba - rekao je Zoronjić.

Sagledao je trenutnu ofanzivu i zaključio da je rezultat nove ofanzive, ako Amerika ne shvati ovu ofanzivu ozbiljno, taj da neće biti većih rezultata i da ako Rusija ne uloži više dodatnih resursa neće do kraja izneti ovaj sukob.

- Ovim postupanjima, doći će do pat pozicije - upozorio je Zoronjić.

Rešenje za rat smatra da može da bude slično rešenju Korejskog rata.

- Ukoliko nijedna strana ne prizna poraz, ide sa ka nekonvencionalnim rešenjima i to su do sad neviđena rešenja u istoriji sveta. To je nešto što je najrealnije od samog početka jer Rusija ima svoje ratne ciljeve i oni su teško ostavrljivi. Danas Rusija nema mehanizam da utiče na sve, Ukrajina je mnogo bliža NATO i mislim da ćemo ipak tražiti neki scenario u odricanju Ukrajine nekih teritorija - rekao je Zoronjić i nastavio:

- Situacija na terenu je takva da se pitamo da li Kijev može da napravi neku jaču inicijativu, bez da imaju mnogo veće gubitke i ljudstva i resursta. Pitanje je koliko bi ovaj rat mogao da traje, a ako uzmemo neki potencijalni mir Ukrajina bi prihvatila da ne kontroliše delove svoje teritorije. Možda će prihvatiti okupaciju teritorija, pa ćemo moći da pričamo da su obe strane nešto dobile i imaju neki izlaz iz toga - kazao je Zoronjić.

