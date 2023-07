"ALBANCI VIŠE NE VIDE KURTIJA KAO SVOG PREDSTAVNIKA" Todorov nema dilemu: OVO vidi kao jedinu šansu da se povrati (VIDEO)

Šef kancelarije Evropske unije u Prištini Tomaš Suniog izjavio je da mere koje je EU uvela tzv. Kosovu dolaze nakon neispunjavanja uslova vezanih za situaciju na severu.

Takođe je napomenuo i da će biti još negativnih posledica ukoliko se zahtevi i očekivanja EU ne budu poštovali.

On je podsetio na zajedničku deklaraciju, koju je 3. juna u ime 27 država članica EU proglasio visoki izaslanik Evropske unije za spoljne poslove i bezbednost Žozep Borelj i istako da je stav Unije sasvim jasan.

foto: Erkin Keci / AFP / Profimedia

A, premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti rekao je da je zabrinut zbog potencijalne nove eskalacije situacije na severu Kosova. On je izjavio da ponovna eskalacija, ako do nje dođe, ne zavisi od tzv. Kosova.

Gost jutarnjeg programa Kurir televizije koji je analizirao situacjiu na Kosovu je Đorđe Todorov, politikolog i analitičar.

00:59 ALBANCI VIŠE NE VIDE KURTIJA KAO SVOG PREDSTAVNIKA Todorov nema dilemu: OVO vidi kao jedinu šansu da se povrati

Prvo je rekao da Kurti postavlja uslove, a da ga Zapad sve manje toleriše:

- Sve više slušamo negativan odjek prema administraciji u Prištini od strane Zapada. To je donekle i malo začuđujuće, interesantno i jedan drugačiji narativ koji ide prema njihovoj administraciji. Više nisu tako blagonakloni prema njima. Kada Kurti kaže da će sprovesti izbore, ali tek nakon sankcija prema njegovoj vladajućoj strukturi, to zvuči pomalo i smešno jer postavlja uslove nekome ko je njega postavio. On ucenjuje svoje nalogodavce - započeo je Todorov

00:59 ALBANCI VIŠE NE VIDE KURTIJA KAO SVOG PREDSTAVNIKA Todorov nema dilemu: OVO vidi kao jedinu šansu da se povrati

Potom je rekao Albanci na KiM ne vide Kurtija kao svog legitimnog predstavnika:

- Može nas zabrinuti to što u takvim okolnostima u društvu raste jedan esktremizam i tu Kurti zapravo vidi svoju šansu. To mu može dati novi zamah. Postoji suglasje među Albancima da Kurti više nije njegov legitimni predstavnik. U prilog tome govori nezaposlenost, inflacija, ali i odustajanje stranih firmi za ulaganje na KiM.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:14 KURTI JE DIREKTNO PRIZNAO I TO TREBA PODVUĆI! Zavišić oštro o izjavi da je kosovska policija nova OVK: KRŠI I MEĐUNARODNO PRAVO