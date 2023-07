"KURTI SPROVODI ONO ZBOG ČEGA JE NJEGOV POLITIČKI OTAC ROBIJAO 18 GODINA" Šainović nema dilemu: Njemu je to životni cilj (VIDEO)

Priština ne želi nove izbore na KiM poručio je predsednik Aleksandar Vučić dodajući da je njen cilj da malterira i hapsi Srbe.

Predsednik je još jednom zamolio međunarodnu zajednicu da reaguje i spreči dalja maltretiranja našeg naroda na Kosmetu.

Danas kada se navršava dva meseca od početka protesta Srba na severu Kosmeta, situacija je nepromenjena, njihovi zahtevi nisu uslišeni, a sve češće čujemo da Zapad gubi strpljenje sa Prištinom.

Između ostalog to je rekao i nekadašnji predstavnik Brisela Piter Fejt, koji upozorava da će vlasti u Prištini najviše izgubiti od izostanka napretka u dijalogu sa Beogradom.

Gost "Redakcije" koji je analizirao trenutna dešavanja, ali i ideologiju Albina Kurtija je Nikola Šainović, nekadašnji premijer Srbije i potpredsednik Vlade Jugoslavije

Šainović je rekao da je Zapad odabrao Kurtija, pa se osvrnuo na korene njegovog fanatizma.

- Nade ima, čovek bez nje ne može da živi, kada imate pravedan cilj onda imate nadu da dođete do njega. Istina, situacija se pogoršava u dužem periodu, a mi hoćemo da pamtimo pozitivno, dok je nama posao da saberemo to što se događa. Ako pogledamo od bombardovanja, ono je bila nesreća, ali nakon njega događa se niz nesrećnih slučajeva. Ovo sada je varijanta koju je Zapad odabrao sa Kurtijem, umesto sa Tačijem i rukovodstvom OVK. Ne zna se šta je gore! Oni vode poreklo iz iste službe Albanije, odnosno veličaju Enver Hodžu kao simbol ujedinjenja svih Albanaca - rekao je Šainović, pa nastavio:

- Sada imamo Kurtija, kome je to životni cilj. Njegov politički otac je Adem Demaći, koji je u Titovom režimu proveo 18 godina na robiji, a želeo je to što Kurti sada radi. Za nas starije ovo je potpuno predvidiv tok, a Amerikanci veoma površno gledaju na to, došli smo dotle da je Kurti dao ultimatum da mu se skinu sankcije EU pa će tek onda sve da uradi. Vidite koliko je on dorastao, ali ne u veličini, već u fanatizmu.

