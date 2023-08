KORUPCIJA: Ukrajinci plaćaju i do 10.000 dolara da bi izbegli regrutaciju!

Na hiljade Ukrajinaca uspelo je da izbegne regrutaciju u vojsku zahvaljujući raširenom sistemu korupcije, objavio je Fajnenšel tajms.

Oni su platili velike sume novca kao mito, i do 10.000 dolara, kako bi izbegli da budu regrutovani i poslati na front u rat protiv Rusije, navodi dnevnik.

Vanredno stanje

Ovaj izveštaj je objavljen svega nekoliko dana pošto je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski smenio sve načelnike centara za regrutaciju usled raširene korupcije. Već u prvim danima ruske invazije, u februaru 2022. godine, vlasti u Kijevu su zabranile muškarcima starosti od 18 do 60 godina da napuštaju zemlju bez posebnih dozvola. U zemlji je uvedeno vanredno stanje, što je podstaklo korupciju u oblasti vezanoj za regrutaciju. Jedna od najpopularnijih opcija među Ukrajincima koji nisu želeli da idu u rat bila je kupovina medicinskih dokumenata koji bi ih oslobodili regrutacije. Cena ovih dokumenata bila je oko 6.000 dolara, navodi Fajnenšel tajms pozivajući se na istragu o korupciji koju su sprovele vlasti u Kijevu.

Naredba predsednika Zelenskog Veterani i ranjenici Portal Politiko prenosi da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naredio generalu Valeriju Zalužnom, glavnokomandujućem oružanih snaga, da se na mesta načelnika službi za regrutaciju postave veterani sa prvih linija fronta ili vojnici koji su ranjeni u ratu. - Njima se može poveriti sistem regrutacije, kojim moraju da upravljaju oni koji tačno znaju šta je rat i zašto korupcija predstavlja veleizdaju - rekao je Zelenski.

Istovremeno, na hiljade vojnih obveznika je pokušalo ilegalno da napusti Ukrajinu. U blizini granice je uhapšeno oko 13.600 muškaraca, dok je još njih 6.100 uhapšeno na kontrolnim punktovima sa lažnim dokumentima.

Među uhapšenima se nalazi i Evgenij Borisov, šef regionalnog centra za regrutaciju u Odesi, najvećeg ukrajinskog grada na Crnom moru. On je ujedno i najviši zvaničnik koji je uhapšen zbog korupcije vezane za izbegavanje odlaska na front. Osumnjičen je da je zahvaljujući mitu pribavio korist u iznosu od čak pet miliona dolara. On je naplaćivao između 2.000 i 10.000 dolara po regrutu kako bi ih oslobodio oblačenja uniforme. Borisov "hobi" je otkriven zato što se bahato ponašao. Naime, on i njegova porodica su vodili više nego luksuzan način života zahvaljujući korupciji.

Vila u Španiji

Naime, on je prošlog decembra kupio vilu u Španiji, koju je platio 4,2 miliona evra (oko 4,6 miliona dolara). Istragom je utvrđeno da je on nelegalno stečeni novac trošio na luksuzne stvari i predmete. Ukupno 112 krivičnih prijava je podneto protiv zvaničnika iz regrutnih centara. Na društvenim mrežama je objavljeno više snimaka na kojima se vidi kako vojni obveznici beže od patrola vojne policije koje pokušavaju da ih uhvate radi regrutacije. Mnogi nasilno regrutovani poslati su na prve linije fronta posle svega nekoliko dana obuke.

