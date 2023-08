"LAGAO JE AMERIČKI NAROD I LAŽE I SAD" Jelača ogorčeno o Trampu: Ništa nije negirao, A NAJPORAZNIJE JE PITANJE KOJE JE POSTAVIO!

Donald Tramp je po svim istraživanjima favorit u trci za republikansku predsedničku nominaciju na izborima sledeće godine.

A kakvo je raspoloženje američke javnosti povodom ove optužnice sada?

Kakve su reakcije i da li je tačno da sa porastom broja optužnica istovremeno raste i popularnost Trampa, dok stručnjaci ove brojne optižnice vide kao odličnu, besplatnu marketinšku kampanju rekao je Dejan Jelača, glumac koji se uključio u jutarnji program Kurir televizije, putem vajber poziva, iz Njujorka.

On je podelio udarne vesti vezano za Donalda Trampa, nakon što su pokrenute optužnice protiv njega.

- Ovo je četvrta optužnica koja ga tereti za pokušaj promene rezultata predsedničkih izbora 2020. godine - rekao je Jelača.

Za druge optužnice on ističe da je to najavljivano, a ono št oje sigurno drugačije u trenutnom momentu je zakon koji se zove "Riko" protiv korupcije, oirganizovanog kriminala i protiv reketiranja, i to je najsnažnija optužnica do sada.

- Po prvi put se Tramp tereti da je prekršio ovaj zakon i odnosi se direktno na njegovu kampanju i na njegovu organizaciju. Ono što smo čuli, nije u pitanju samo Donald Tramp već njegovih 18 saradnika, koji su visoki funkcioneri! To ne ide na ruku i imate jasnu sliku koliko će ovo uticati na javno mnjenje, a tek kada krene proces suđenja - kaže Jelača.

Njemu se čini da od ovih procesa zavisi i njegova sudbina.

- Činjenica je da je on lagao američki narod i laže i sad. Ništa od ovoga što on kaže zašto baš sada? Donald Tramp ni u jednom obraćanju ne negira optužnice, samo je rekao: zašto sada? A ono što ne može da se ospori jeste da je direktno lagao američki narod! On je 2020. godine direktno lagao nas da su izbori pokradeni. Ja sam čekao da vidim i jedan dokaz za krađu jer bi to bio udarac na republikansku stranku i kampanju. Mi nemamo ništa osim promocije i ni jedan dokaz da su predsednički izbori pokradeni. Ova optužnica ga direktno pogađa i odraziće se na javno mnenje - rekao je Jelača.

