U jutarnjem programu Kurira reč je bila o dešavanjima na frontu u Ukrajini i gost i sagovornik voditeljke Olje Lazarević dao je svoje mišljenje.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da bi bilo moguće pregovarati o rešenju za Krim, koji je Rusija anektirala 2014, umesto upotrebe sile.

Obrknežev je prokomentarisao ovu retoriku.

- Izjavio je da će biti pregovori oko Krima i demilitarizacija Krima. To je nemoguće. Od 2014. godine do sada zamislite koliko se tu trupa nagomilalo? Razgovori po pitanju Krima biće tada kada njegova vojska dođe do Krima, ne zaboravite njegova vojska je već sada do Krima. Uz parcijalno isporučeno oružje, teško da je mogao išta da odradi. Imamo po jedno selo zauzeto, a zamislite koliko je takvih sela? - zapitao je Obrknežev i dodao:

- Svestan je Zelenski u kojoj se situaciji nalazi, Evropa je svesna u kojoj se ona situacija nalazi, i neminovno je da se sedne za pregovarački sto. Kada je reč o samoj Belorusiji i tu se javljaju određene iskrice - rekao je Obrknežev.

Moral je u Ukrajini počeo da pada još padom Bahmuta i nizom degradacija, te je time Obrknežev ukazao na situaciju kada je reč o pokušajima ukrajinske vojske da napadnu rusku teoritoriju.

- Ko zna kako će se ove izjave Zelenskog promeniti u narednom periodu. Počinju svetski polovi da se obrazuju. Videli su da isporuka oružja nikuda ne vodi, sada mislim da je i Zapad osvešćen i da oni znaju šta se tačno dešava. Videćemo koliko će celokupnu retporiku Zelenski promeniti u narednom periodu... - rekao je Obrknežev i prokementarisao tenzije na relaciji Poljska - Belorusija - Rusija.

- Tenzije koje se stvaraju da će zatvoriti granicu, ne znam, postoji mogućnost uvlačenja još nekog u sukob. U ovom momentu i NATO je svestan da ne može učiniti još neki korak, ni žarište, a ni resurse da pokrije sve na zemljaskoj kugli, ali videli smo da ni u Ukrajini nisu napravili pomak - rekao je Obrknežev.

