DRAMA U SLOVENIJI! Muškarac puca sa terase na policiju, u kući ima još gomilu oružja, stigli i SPECIJALCI

U selu Draženci u slovenačkoj opštini Ptuj u toku je prava drama pošto se neidentifikovani muškarac zaključao u kući i puca sa terase na policiju.

Lokalni sajt Maribor24.si objavio je snimak napadača.

Navodi se da je jutros Policijska uprava Maribor obaveštena da je u blizini sela viđen naoružani muškarac.

Odmah je tamo upućena patrola koja se pridružila policajcima iz Ptuja koji su već stigli u selo.

Muškarac se zabarikadirao u kući, a nije poznato da li je još neko u njoj osim njega.

Policajci su nakon prilaska kući videli da on stoji na terasi sa pištoljem u ruci i pozvali ga da položi oružje i napusti kuću, ali je on to odbio.

Navodi se da je on potom nekoliko puta pucao u pravcu policije.

Potom je na mesto incidenta stigla jedinica specijalne policije i policijski pregovarač, a prema prvim informacijama za sada nema povređenih.

Policajci su u više navrata upozorili meštane da ne prilaze blizu kuće.

RTV Slovenije navodi da muškarac u kući ima veliku količinu oružja.

