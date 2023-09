Si podvukao da je samopouzdanje „vrednije od zlata“ u maršu ka podmlađivanju

Predsednik Si Đinping pozvao je u četvrtak naciju da učvrsti poverenje i teži jedinstvu u nemilosrdnom nastojanju ka izgradnji jake Kine i ostvarivanju nacionalnog podmlađivanja.

„Naša snaga dolazi iz jedinstva i poverenje je vrednije od zlata“, rekao je Si, takođe generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i predsednik Centralne vojne komisije, na svečanom prijemu održanom u Velikoj sali naroda u Peking na proslavi 74. godišnjice osnivanja Narodne Republike Kine (NR Kine).

Si je naglasio da je budućnost svetla i da nacija treba da nastavi da prevazilazi poteškoće i da ide napred.

Li Ćijang je predsedavao prijemom. Džao Leđi, Vang Huning, Cai Ći, Ding Sjuesijang, Li Si i Han Dženg prisustvovali su događaju zajedno sa oko 800 kineskih i stranih gostiju. Obraćajući se na prijemu, Si je rekao da je u protekle 74 godine od osnivanja Nove Kine, zemlja prešla iz siromaštva u umereni prosperitet u svakom pogledu. Krenula je na novo putovanje da izgradi jaku naciju i unapredi nacionalno podmlađivanje na svim frontovima kroz kineski put ka modernizaciji.

Si je naveo da je Kina ove godine koordinisala odgovor na kovid-19 sa ekonomskim i društvenim razvojem, radila na obezbeđivanju razvoja i bezbednosti i aktivno, između ostalog, promovisala održivi ekonomski oporavak.

On je dalje naveo još neke "teško zarađene i ohrabrujuće" napretke postignute do sada ove godine -- privreda je na sveukupnoj putanji oporavka, mogu se očekivati uspešne žetve žitarica, poboljšani su životi ljudi, a socijalna stabilnost je održana, pored ostalog. Napominjući da je na putu koji je pred nama još mnogo rizika i izazova, Si je istakao potrebu ulaganja većih napora na jačanju makroregulacije, proširenju efektivne domaće tražnje i stimulisanju vitalnosti poslovnih subjekata. On je takođe podvukao potrebu nastavka promovisanja održivog ekonomskog oporavka, rada na kontinuiranom poboljšanju društvenih očekivanja i sprečavanju i ublažavanju glavnih rizika.

"Trebalo bi da težimo da ispunimo ovogodišnje ciljeve ekonomskog i društvenog razvoja“, rekao je Si.

Si je takođe naglasio potrebu nastavka produbljivanja reformi i otvaranja širom sveta, stalno šireći institucionalno otvaranje u pogledu pravila, propisa, upravljanja i standarda, promovišući visokokvalitetni razvoj Inicijative Pojas i put, izgrađujući pozitivnu međusobno delovanje domaćih i međunarodnih ekonomskih tokova kako bi ekonomski razvoj bio otporniji i energičniji.

Kineski predsednik je rekao da treba raditi na povećanju zaposlenosti, pomoći onima u poteškoćama, unaprediti ruralnu revitalizaciju i postići solidan napredak u zajedničkom prosperitetu. Princip „jedna zemlja, dva sistema“ treba da se implementira u potpunosti, verno i čvrsto, rekao je Si, obećavajući podršku da se pomogne Hong Kongu i Makau da aktivno učestvuju u razvoju područja Velikog zaliva Guangdung-Hongkong-Makao i da se Hong Kongu i Makau obezbedi dugoročni prosperitet i stabilnost.

Naglašavajući pridržavanje principa jedne Kine i konsenzusa iz 1992. godine, Si je pozvao na promovisanje mirnog razvoja odnosa između moreuza. Nijedna sila ne može blokirati realizaciju potpunog ponovnog ujedinjenja otadžbine, dodao je on.

Si je istakao potrebu podržavanja mira i razvoja, praktikovanja istinskog multilateralizma, unapređenja implementacije Globalne razvojne inicijative, Globalne bezbednosne inicijative i Globalne civilizacijske inicijative i izgradnje globalne zajednice zajedničke budućnosti, kako bi se stvorila bolja budućnost za čovečanstvo.

