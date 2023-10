"MEDVEDEV PRETERUJE SA PRETNJAMA NUKLEARKOM" Lopandić: Svet je UGŽOEN! Ako Ukrajinci upadnu OVDE, onda je moguć NAJGORI SCENARIO!

Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj je tokom posete Kijevu obećao stalnu podršku EU Ukrajini. Prethodno je britanski ministar odbrane Grant Šaps najavio mogućnost da britanski instruktori učestvuju u obukama vojske u Ukrajini, što je Moskva odmah dočekala na nož, poručujući da će instruktori biti legitimne mete. Iz NATO- a stiže upozorenje da se u Evropi povećava opasnost od upotrebe nuklearnog oružja.

Profesor dr Duško Lopandić, diplomata i profesor evropskog prava i Petar Ranković, politikolog, gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije u razgovoru sa voditeljkom Oljom Lazarević o ratu u Ukrajini i njegovom uticaju na međunarodne odnose.

Zamenik predsednika Saveta za bezbednost Rusije Dimitrij Medvedev rekao da će britanski instruktori u Ukrajini biti meta ruske vojske. Međutim, britanski premijer Riši Sunak rekao je da sada ne postoje planovi za slanje britanskih trupa u Ukrajinu. Iz Nemačke stižu oprečni stavovi o slanju krstarećih raketa "Taurus" Kijevu. I dok iz Komiteta za odbranu Nemačke poručuju da bi upotreba ovih raketa protiv Rusije, od strane Ukrajine bila opravdana, nemački kancelar Olaf Šolc starhuje da bi Kijev mogao da ih iskoristi za ciljeve na ruskoj teritoriji.

OPASNOST OD UPOTREBE NUKLEARNOG ORUŽJA: Direktorka Uprave za nuklearnu politiku u NATO-u Džesika Koks izjavila je da je ogromna opasnost od toga da će nuklearno oružje biti upotrebljeno u Evropi. Dodala je da bi ruski predsednik Vladimir Putin upotrebio nuklearno oružje, ukoliko stvari budu pošle loše po Moskvu, kako bi promenio ishod rata.

Lopandić je dao mišljenje o mogućnosti korišćenja nuklearnog naoružanja u ovom sukobu.

- Ono što je Džesika pomenula je ono o čemu svi razmišljamo. Kada bi Urkajinci upali na Krim, onda bi ta opasnost bila realna. Ovo je opasan rat jer je umešana i jedna supersila. To je rat koji i za jednu i za drugu stranu i ceo NATO sistem koji je ugrožen, uz celokupnu Evropu koja je upletena. Svi bezbednosni sistemi su ugroženi sada - smatra Lopandić.

On je istakao da živimo u opasnom i nepredvidivom vremenu.

- Mislim da prisustva i posmatrači vojni koji imaju veze sa vojnom isporukom, da su oni i do sada bili u Ukrajini. Počeli su sa protivtenkovskim raketama, tenkovima, do aviona i najjačeg oružja, imamo jednu vrstu eskalacije, ali mislim da će zapad biti oprezan da ne dođe do incidentnih situacija... Medvedev uvek preti dva ili tri stepena više nego što je realno - rekao je Lopandić.

