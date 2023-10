IDENTIFIKOVANO SEDAM ŽRTAVA NESREĆE KOD VENECIJE: Poginulo pet Ukrajinaca, Nemac i Italijan, nesreću preživelo 18 putnika

U autobusu koji je večeras oko 20 sati sleteo sa nadvožnjaka Liberta u Mestreu kod Venecije bila je grupa ukrajinskih i nekoliko nemačkih državljana.

Među identificikovanim žrtvama nesreće autobusa u Mestreu pet je ukrajinskih državljana, jedan Nemac i vozač autobusa Italijan, potvrdio je prefekt Venecije Mikaele Di Bari za ANSA-u.

Ispred ulaza u kamp „Hu“ u Margeri, gde su boravili turisti iz autobusa, okupljaju se ljudi tražeći najnovije informacije, a prefektura Venecije je poslala obaveštenje svim konzularnim službama, jer se veruje da su većina žrtava strani državljani.

Nesreću je preživelo 18 putnika koji su povređeni i smešteni u raznim bolnicama u oblasti Veneto: devet u Trevisu (uključujući dvoje maloletnika), četiri u Mestreu, jedan u Miranu i jedan u Dolu.

U bolnici u Mestreu, otvoren je prihvatni punkt za porodice nastradalih, koji čine 4 psihijatra i 2 psihologa. Pored državljana Ukrajine i Nemačke, u autobusu su bili i državljani Francuske.

U nesreći je, kako pišu italijanski mediji, smrtno stradao i 40-godišnji vozač autobusa Alberto Rizzotto.

foto: Marco SABADIN / AFP / Profimedia

Ukrajinska ambasada u Rimu potvrdila je da je u autobusu bili ukrajinski putnici.

„Da, prema informacijama kojima raspolažemo, pronađeni su dokumenti ukrajinskih državljana“, rekli su izvori iz ambasade agenciji ANSA.

Svedok: Čulo se jako kočenje, praćeno udarcem

„Čuo sam jako kočenje, mislio sam da je voz. Onda se začula buka sudara, udarac. Uzbudio sam se i pogledao napolje, video sam dim i čuo ljude kako dozivaju pomoć“, rekao je za LaPres svedok nesreće. Tvrdi da je u trenutku udesa bio u prostoriji, ali je odmah požurio na lice mesta da shvati šta se dogodilo.

„Kada sam došao do autobusa, vrisci su se pretvorili u užasavajuću mrtvu tišinu. Hteo sam da pomognem, ali su me zaustavili drugarica i policajka, jer je autobus i dalje bio u plamenu i postojala je opasnost od eksplozije“, dodao je on.

On je istakao da je tu ostao dok nije stigla pomoć, koja je stigla posle dvadesetak minuta.

foto: Andrea Buoso / Zuma Press / Profimedia, Marco SABADIN / AFP / Profimedia, EPA/Andrea Buoso

Ljudi se okupljaju ispred kampa u kojem su boravili turisti iz autobusa

Bugarski konzul u Veneciji stigao je na lice mesta i pokušava da prikupi informacije za svoje kolege iz drugih zemalja. Prefektura Venecije je odmah poslala obaveštenje svim konzularnim službama, smatrajući da je verovatno da su većina žrtava strani državljani.

Među žtvama dvoje dece

RAI piše da je među trenutno potvrđenom 21 žrtvom u nesreći autobusa u Mestreu dvoje dece. Ima i 18 povređenih, od kojih su neki u veoma teškom stanju.

Među 15 povređenih je još troje dece. Pet povređenih, među kojima su dva maloletnika, nalaze se u bolnici u Trevizu, dok je još jedan maloletnik kolima Hitne pomoći prevezen u bolnicu u Padovi. Ostalih 12 se nalazi u Mestreu. Žrtve još nisu identifikovane, ali se čini da se radi o stranim turistima različitih nacionalnosti.

Podsetimo, autobus je sleteo sa puta i pao u blizini železničke pruge u okrugu Mestre, koji je mostom povezan sa Venecijom. Vozilo se zapalilo nakon što je dodirnulo strujne kablove

Uzrok nesreće još nije jasan.

Krir.rs/La Repubblica