ISTEKAO ROK IZRAELA ZA EVAKUACIJU "Napad bi se mogao odvijati u ove tri faze, a poslednja će biti POTPUNI MASAKR"

Izraelske obrambene snage (IDF) poručile su stanovnicima Gaze da krenu prema dolini Gaze, u poruci objavljenoj na X-u, ranije poznatom kao Tviter. Nije jasno u kojoj su meri poruke primljene na terenu s obzirom na trenutni nestanak struje i interneta.

Naredba izraelske vojske stigla je dan nakon što je 1,1 milion ljudi koji žive u severnom pojasu Gaze rečeno da evakuišu svoje domove.

foto: Maxar Technologies via AP

IDF je napunio granicu trupama i vojnom opremom usred nemilosrdnog napada na teritoriju, u znak odmazde na upad velikih razmera militantne grupe Hamas 7. oktobra.

Ranije u subotu, portparol IDF-a potpukovnik Ričard Hečt rekao je da će se izraelska vazdušna, kopnena i pomorska blokada Gaze nastaviti sedmi dan.

- Pripremamo se za sledeće faze - dodao je, ali nije pružio informacije da li bi to mogao biti kopneni upad i kada bi mogao da usledi.

Kako je glasilo saopštenje izraelske vojske - Palestincima su omogućena dva smera bega prema jugu.

- Ako vam je stalo do sebe i svojih voljenih, idite na jug prema ovim upustvima. Budite uvereni da su se čelnici Hamasa pobrinuli za sebe - pisalo je. U ovom trenutku desetine hiljada Palestinaca beži prema jugu i trpa se u ionako prepune škole, domove i improvizovana skloništa na jugu, dok izraelski vazdušni napadi napadaju blokirani pojas uoči očekivane kopnene invazije.

foto: EPA/Alaa Badarneh

Vojni analitičar Sin Ben objašnjava za Skaj njuz da će se potpuni napad na Gazu verovatno odvijati u fazama.

Prva faza bi, kaže on, "gotovo sigurno" uključivala "operaciju oblikovanja" sličnu vazdušnim napadima koje trenutno pokreće. Nakon toga bi verovatno usledio prvi prelazak oklopa preko granice, objašnjava on i kaže da je to ono na što svi čekaju nakon isteka sigurnog okvira.

- Ako se odluče za treću fazu, tada će se uključiti pešadija u blisku borbu u samom gradu, verovatno uključujući puno bespilotnih letelica i sigurno puno više bliskih borbi - kaže on. To bi verovatno značilo i potpuni masakr.

Kaže da će borbe ciljati na infrastrukturu Hamasa, vođstvo i moguće skladište oružja.

- Koliko će to biti teško direktno će zavisi od toga je li Hamas ukopan i spreman za borbu, moglo bi biti neverovatno teško - dodaje Bel.

- Međutim, ako Hamas shvati da se suprotstavlja mnogo sposobnijoj opoziciji, mogao bi jednostavno skinuti svoje uniforme, uklopiti se među Palestince i jednostavno pobeći s tog područja - zaključuje on.

Na društvenim se mrežama pojavila video snimak koji prikazuje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u poseti izraelskim snagama izvan Pojasa Gaze.

עם הלוחמים שלנו בעוטף עזה, בקו החזית. כולנו מוכנים. (צילום: אבי אוחיון, לע״מ) pic.twitter.com/TiGzHcWhPK — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 14, 2023

Na snimku se vidi kako vojnicima govori da "stiže sledeća faza".

