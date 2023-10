"KADA SE NAĐU U TUNELIMA GAZE, NEMA TU BROJČANE PREDNOSTI!" Miškeljin: Ceo pojas napravljen je tako da se BORI PROTIV OKUPACIJE

O ratu u Izraelu, detaljno su razgovarali gosti jutarnjeg programa Redakcije, zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj i Marko Miškeljin iz Centra za društvenu stabilnost.

Izraelske snage napale su ciljeve Hezbolaha, uprkos apelu Vašingtona, a Hamas je najavio oslobađanje talaca, ako bi Izrael pristao na jednodnevni prekid vatre.

Šešelj, osvrnuvši se na prethodne događaje od sedmog i osmog oktobra, napad Hamasa na Izrael i nevine žrtve, kao i kidnapovanje 27 izraelskih, državaljanina različitih veroispovesti; smatra da su događaji iz tog perioda preuveličani u odnosu na "ovo sada što Izrael sistematski radi".

- Postoji rešenje u ovom sukobu, a to je poštovanje principa Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija i formiranje Palestinske države u granicama iz 1967. godine, to je ono na šta su pristale obe strane. To je nešto što može da obezbedi trajni mir. Čini mi se da su vesti pretrpane preuveličavanjem događaja od 7. i 8. oktobra u odnosu na ovo što Izrael sistematski sada rada u pojasu Gaze! Ja se gnušam kidnapovanja i mislim da to ne treba da se dešava i da ne sme da se dešava, a ljudi koji ispaštaju nemaju veze sa palestinsko-izraelskim pitanjem... - započeo je Šešelj, uporedivši situaciju Izraela i Palestine sa albanskom okupacijom KIM:

- Ovo što se dogodilo, možemo da izvučemo paralele sa Kosovom i Metohijom, kako je to Zapad medijskim instrumentima predstavljao tada kao srpska nepočinstva. Setimo se Račka, Tuzlanske kapije... Imali smo hiljade izginulih u bolnici u Gazi posle izraelskog bombardovanja i posle nema dovoljno kičme, morala, obraza da se izvini, da se uputi izvinjenje nego se sada optužuju da su je sami detonirali - ukazao je.

Miškeljin se ne slaže da situacija u Izraelu može da se upoređuje sa Račkom, imajući u vidu da postoji mnogo snimaka na društvenim mrežama, u kojima se vidi da im je cilj bio da istaknu, upravo izraelsku nemoć.

- Izrael tvrdi da želi da uništi Hamas, a Hamas se krije iza civila. Ako poginu civili ide im na ruku taj narativ. Ako imamo u vidu da je veliki broj izraelskih vojnika poginulo, stradaće i civili. U većim gradovima Evrope i sveta je podrška Palestini. Napredak ekstremno levo liberalne politike prodrla je u univerzitetske kampuse što je pre nekoliiko godina bilo nemoguće! Dolazi do nekih promena, a ogroman uticaj na to je i veliki priliv migranata. Pa smo videli da nisu smeli da okače izraelsku zastavu u Londonu "da ne bi uvredili lokalno stanovništvo". Najčešće ime u Londonu u poslednjih deset godina je Muhamed - istakao je Miškeljin.

Sagovornik Šešelj, osvrnuvši se na navode izraelske ofanzive na pojas Gaze, rekao je da ne podržava islamski fundamentalizam, ali kako Jevreji hteli - ne hteli da prihvate, Hamas i Palestinci su autohtoni na tom području.

- Izrael to ignoriše! Milion ljudi da se iseli u 24 sata, to je, kako je to moguće? Kako je to izvodljivo? Na šta to liči? Koliko će tu biti civilnih žrtava? Da li će tu zločinačku akciju i tu ofanzivu okarakterisati kao genocid? - pita se Šešelj, nastavivši:

- Treba podržavati jevrejsku državu, zbog vekovnog progona i patnje koji je jevrejski narod u istoriji preživeo, ali to ne može da znači da Palestincima treba uzeti i okupirati teritoriju i da ih treba isterati iz njihove države... Rešenje je u mirnoj koegzistenciji. Često se kaže da je Izrael najveći američki nosač aviona, ali Amerikanci nisu njih formirali iz plemenite namere kao državu i podržali, već da bi imali klin u arapskom, političkom i nacionalnom tkivu, da bi oni mogli da izazivaju nemire kada njima to odgovara - istakao je Šešelj i podsetio na intuiciju srpskog naroda i klopke koje on vidi u učestvovanju Amerike i podršci koju pruža Izraelu:

"Kada vidimo da iza nekog staje Amerika, intuitivno zaključujemo da je tu nešto loše i da je tu neka nepravda i tako mnogi narodi zaključuju! "

Da li onda, pita voditeljka Miškeljina, postoji mogućnost da se Amerika uključi u sukob?

- Bajdenovi potezi su bili nepromišeljni i neozbiljni - odgovorio je Miškeljin - Postoji odmrznutih šest milijardi dolara koji su prepušteni Palestini tada i generalno mi se čini da je neka politika koju je Izrael preuzeo tada, da se Hamas primirio, ali očigledno je da su kupovali vreme. Spomenuli ste tunele koji se nalaze ispod Gaze, jer ova bitka ispod Gaze biće slična bici za Mosul u Iraku.

Čitav sistem i infrastruktura u Gazi je napravljena tako da se bori protiv okupacije... Zbog toga se i okleva kada je reč o ulasku u ofanzivu. Čitav život je napravljen tako da funkcioniše ne samo u vojnom smislu... Mi pričamo o 300-500.000 izraelskih vojnika, ali kada se nađu u tim tunelima, nema tu više prednosti ni tehnike kada se nađu u tim tunelima... Kod njih treba da imaju prednost jedan prema deset, a ne jedan prema tri i čak i tada upitno je šta će postići - tvrdi Miškeljin.

