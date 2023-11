"IZRAEL NE MOŽE DA REŠI PROBLEM TUNELA, OSIM SPECIJALNIM ORUŽJEM!" Antić: U planu je proširenje rata ka Libanu, Siriji i Iranu?!

Četrdesti dan sukoba Izraela i Hamasa. Izrelska vojska tvrdi da je probila odbranu Hamasa u gradu Gazi i ušla u kompleks bolnice Al Šifa.

Hamas tvrdi da su Izrael i SAD krivi za raciju izraelske vojske na najveću bolnicu u Gazi. Dok Tel Aviv smatra da Antonio Guteres nije sposoban da vodi UN, prvi čovek Svetske organizacije poziva na hitan prekid vatre.

Protiv predsednika SAD Džozefa Bajdena, državnog sekretara Entonija Blinkena i sekretara odbrane Lojda Ostina podnete su federalne tužbe, jer, kako je navedeno, "nisu sprečili i pomogli su genocid u Gazi''.

Ovim povodom u jutanjem programu gostovali su Nikola Antić, stručnjak za odbranu i bezbednost i Luka Kastratović, general-major u penziji.

Ocenio je da pozivi američkog predsednika na prekid vatre nisu uverljivi, kao i da bolnice u Gazi nisu legitimna vojna meta.

- Amerika jedno pregovara, drugo potpisuje, treće radi tako da se te izjave ne mogu uzeti za ozbiljno. One se daju zbog javnosti. Svakako da bolnice ne mogu biti legitimne mete osim ako se u njima nalazi vojska - rekao je Kastratović i dodao:

- A što se tiče tunela koji se navodno nalaze ispod bolnica, oni neće srušiti tunel ako sruše bolnicu. Ti tuneli su učvršćeni i mogu se uništiti samo posebnim bombama velike snage, ali to se retko dešava. Mogu I da odu tamo sa bojnim otrpovima ili da izvrše paljenje belim fosforom.

Antić je konstatovao da pozivi na prekid vatre od strane zapada gotovo da ne postoje, ali i da takav prekid ne bi ništa posebno promenio:

- Prekid vatre bi mogao da donese to da ljudi mogu da napuste severni deo Gaze gde se izvode borbena dejstva i ništa više od toga. To otvaranje humanitarnih koridora na nekoliko sati ne može da obezbedi bezbedno povlačenje civila zato što tamo nema nafte, nema ničega. Morate da pređete veliku razdaljinu peške, a nemate vozila - kaže Antić i dodaje:

- Ti pozivi za prekid vatre, ja ih ne čujem. Čuo sam ih samo od Gutereša. Od koga ste ih vi čuli? Ko je to tražio prekid vatre od ovih sa zapada. Bajden je dementan, on ne zna šta priča. Bila je rezolucija jedna u UN i nije prošla jer su SAD stavile veto na nju. Znači, ako hoćete da prekinete vatru to radite u Savetu bezbednosti. UN pošalju plave šlemove i razdovje zaraćene strane. Takvo interesovanje političkog zapada ne postoji.

Ocenio je da prisustvo Američkih brodova na sredozemnom moru ukazuje na moguće proširenje ratnog područja:

- Oni nisu na toj poziciji zbog Gaze, već pokrivaju ceo Izrael i veliki deo bliskog istoka. Amerika verovatno ima ideju da zapali područja ka severnom Izraelu, Libanu, Siriji i Iranu.

