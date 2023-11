KINEZI DIGITALNO ZAŠTITILI PEĆINE IZ TREĆEG VEKA! Mural nebeske mape: Spoj civilizacija budizma, Grčke i Indijske mitologije

Autonomni region Sinđang Ujgur u severozapadnoj Kini, u kome se nalazi preko 600 nepokretnih kulturnih relikvija koje artikulišu kulturnu razmenu tokom drevnih vremena, stekle su zaštitu digitalnim putem i preventivnim merama.

Pećine Hiljadu Buda Kizil, budističke ruševine Subaš i Kula svetionika Kizilgaha najbolji su predstavnici kulturnih relikvija u regionu koje zaslužuju zaštitu.

One su građene u periodu od trećeg do devetog veka. One spadaju u najraniju grupu pećina iskopane u Kini. Jedan od murala u pećini je nebeska mapa koja spaja multikulturalne elemente kao što su Grčka mitologija, budizam i Indijska mitologija.

- Možemo videti da se ovde okupljaju elementi različitih civilizacija. Razmena i učenja civilizacija su artikulasana u pećinama - rekao je Miao Lihui, zamenik šefa Instituta za istraživanje pećina Hiljadu Buda Kizil.

Potom je objasnio šta predstavlja digitalna zaštita pećina:

- Digitalna zaštita uglavnom koristi naprednu tehnologiju za sprovođene sveobuhvatnog prikupljanja podataka o pećinama, to može obezbediti arhivske materijale za našu prateću izložbu i izlaganje. Takođe, pratimo sprovođenje istraživanja o promenama u životnoj sredini. Rano indetifikujemo vrednosti, to je sveobuhvatno praćenje.

