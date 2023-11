KATAR U ULOZI PREGOVARAČA U SUROVOM RATU! Stručnjaci analiziraju ko je kriv za ubijene civile: Mogli su da prekinu vatru, ali...

U pojasu Gaze još uvek traje četvorodnevni prekid vatre između Izraela i Hamasa tokom kojeg su palestinski ekstremisti počeli da oslobađaju taoce.

Katar je objavio da je postignut dogovor o produženju primirja za jos dva dana, prenosi BBC. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručuje da će „posle privremenog prekida vatre Izrael nastaviti ofanzivu sa ciljem da eliminiše Hamas".

Pojedini u Izraelu strahuju da bi produžena pauza pomogla palestinskih ekstremistima da se pregrupišu i organizuju odbranu pre mogućeg nastavka izraelske ofanzive.

Ove navode su analizirali gosti "Usijanja" Branko Branković, diplomata i nekadašnji ambasador pri Ujedinjenim nacijama, zatim prof. Miroslav Bjegović stručnjak iz oblasti terorizma i organizovanog kriminala i Milan Antonijević advokat.

Antonijević je odgonetnuo šta ovo primirje donosi civilima u oblasti Gaze, zatim Hamasu i Izraelu.

- Iz aspekta ljudskih prava, ovo zaista donosi, pa makar i privremenu, normalizaciju života. Naveli ste mogućnost da neka deca konačno dođu do bolnica kako bi im se pružila pomoć koju zaslužuju. Nadam se da je najava Katara dovoljan znak da se očigledno razmišlja o nečemu što je dugotrajnije, i da se sada vide razmere sukoba, razaranja i žrtava koje su civilne pre svega, govorimo o deci, agencijama UN koje su oštro reagovale i apelovale da očekuju samo vojne akcije koje nemaju kolateralnu štetu.

Potom je Antonijević detaljnije zašao u konkretnu ulogu Katara u ovom ratu:

- U svakom sukobu postoji strana, neko ko može da preduzme ulogu pregovarača i da zaista posreduje između nečega što je u potpunom ratu. Iako deluje da nema komunikacije u ovom ratu, uvek se nađe neka strana koja pokušava da nađe izlaz iz ove situacije.

Bjegović je diskutovao o vojnim ciljevima Izraela, ali i to što je stradalo više od 13.000 civila, od kojih je 5.000 dece:

- To su poražavajući podaci, prvenstveno ne samo za Palestinu i EU, nego i za kompletan svet. Smatram da priličnu odgovornost nosi UN i SB, jer nisu zauzeli odlučan stav u smislu momentalnog prekida vatre. Dakle, nije istina da oni to ne mogu, bilo je pokušaja, ali su pojedine zemlje uvek bile protiv toga. Naravno, osuđujuć je upad Hamasa sedmog oktobra, to možemo posmatrati terorističkim napadom, ali smatram da je to više bila vojna oružana formacija i klasičan vojni napad.

Branković je odgonetnuo ko su Palestinci, odnosno njih 7.000, a 200 dece, koji su se našli u Izraelu u zatvoru šestog oktobra:

- To mi ne znamo, ali bih sve ovo malo drugačije okrenuo. Mi stalno, na Bliskom istoku pokušavamo da rešimo posledice, a ne vidimo šta je uzrok. Uzrok je bio 1948. godine kada je formiran Izrael, a što nije formirana i palestinska država. To je početak svega. Imamo permanentno ubijanje Palestinaca zato što Izrael iz raznih razloga to radi. Sve ovo pokazuje da moramo da rešimo uzrok, a to se sada i nazire.

